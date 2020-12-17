У Харкові оголосили триденний траур через смерть Кернеса
У місті скасовані всі масові заходи
У місті скасовані всі масові заходи
У Харкові оголошено днями жалоби 17, 18, 19 грудня, у зв'язку зі смертю міського голови Геннадія Кернеса.
Відповідне розпорядження підписав секретар Харківської міськради Ігор Терехов, передає RegioNews.
У ці дні буде приспущено Державний Прапор України та прапори міста Харкова на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях", - йдеться в документі.
Також скасовуються усі розважально-концертні заходи та спортивні змагання.
Нагадаємо, Геннадій Кернес помер у клініці "Шаріте" в ніч на 17 грудня. Йому був 61 рік. За попередніми даними, мера поховають в Харкові швидше за все 21-22 грудня.
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