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17 грудня 2020, 13:20 9

У Харкові оголосили триденний траур через смерть Кернеса

17 грудня 2020, 13:20 9
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У місті скасовані всі масові заходи
У місті скасовані всі масові заходи
Фото: Харків.now
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У Харкові оголошено днями жалоби 17, 18, 19 грудня, у зв'язку зі смертю міського голови Геннадія Кернеса.

Відповідне розпорядження підписав секретар Харківської міськради Ігор Терехов, передає RegioNews.

У ці дні буде приспущено Державний Прапор України та прапори міста Харкова на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях", - йдеться в документі.

Також скасовуються усі розважально-концертні заходи та спортивні змагання.

Нагадаємо, Геннадій Кернес помер у клініці "Шаріте" в ніч на 17 грудня. Йому був 61 рік. За попередніми даними, мера поховають в Харкові швидше за все 21-22 грудня.

смерть мер Харьків Геннадій Кернес місто
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