У Харкові оголосили триденний траур через смерть Кернеса

Відповідне розпорядження підписав секретар Харківської міськради Ігор Терехов, передає RegioNews.

У ці дні буде приспущено Державний Прапор України та прапори міста Харкова на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях", - йдеться в документі.