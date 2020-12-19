В Раду внесли проєкт постанови про звільнення Шкарлета з посади міністра освіти

17 грудня Верховна Рада призначила Шкарлета міністром освіти і науки України

17 грудня Верховна Рада призначила Шкарлета міністром освіти і науки України

Фото: із відкритих джерел

Народні депутати від фракцій “Голос” та “Європейська солідарність” внесли до парламенту проєкт постанови №4525 про звільнення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки України.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, передає RegioNews.

Тексту проєкту постанови та супровідних документів на сайті поки що немає. Він переданий на розгляд керівництву парламенту.

17 грудня депутати призначили Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки, постанову підтримали 226 народних обранців. З 25 червня він виконував обов'язки міністра.

Нагадаємо, 16 грудня Комітет Ради не захотів бачити Шкарлета міністром освіти, з 11 осіб, які голосували, тільки 5 підтримали кандидатуру Шкарлета.

17 грудня Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти.

Повідомлялося, що у Раді пропонують проголосувати за звільнення Шкарлета з посади міністра.

Також у понеділок студенти вийдуть на протест проти призначення міністра Шкарлета.