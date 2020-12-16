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16 грудня 2020, 17:14 584

Комітет Ради не захотів бачити Шкарлета міністром освіти

16 грудня 2020, 17:14 584
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З 11 осіб, які голосували, лише 5 підтримали кандидатуру Шкарлета
З 11 осіб, які голосували, лише 5 підтримали кандидатуру Шкарлета
Фото з відкритих джерел
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Парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки України. Зараз Шкарлет тимчасово виконує обов'язки глави Міносвіти.

Про це повідомила секретар парламентського комітету, нардеп Наталія Піпа на сторінці у Facebook, пише RegioNews.

За її словами, профільний комітет рекомендував Верховній Раді завтра визначитися, чи підтримувати кандидатуру Шкарлета, чи ні.

"Комітет не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти", - написала нардеп.

Вона також опублікувала результати сьогоднішнього голосування профільного комітету. Так, з 11 осіб, які голосували, лише 5 підтримали кандидатуру Шкарлета.

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатури Сергія Шкарлета на посаду міністра...

Posted by Наталія Піпа on Wednesday, December 16, 2020

Раніше повідомлялося, що днями Рада планує призначити Шкарлета міністром освіти. Нині він в.о. очільника відомства.

Україна міністр Міносвіти Міністерство уряд
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