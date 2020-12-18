16:42  18 грудня
В Одеській облраді продовжують бити скло і блокувати трибуну
17:02  18 грудня
Тіло Кернеса доставлять в Україну 21 грудня, його поховають у середу - міськрада
18:11  18 грудня
Окупанти сьогодні чотири рази обстріляли наші позиції на Донбасі
UA | RU
UA | RU
18 грудня 2020, 19:18 13

Нардеп-"слуга" Пашковський стверджує, що в Раді готують прем’єрство Гройсмана

18 грудня 2020, 19:18 13
Читайте также на русском языке
Начебто про цю кандидатуру проводять опитування
Начебто про цю кандидатуру проводять опитування
Фото з Facebook-сторінки Максима Пашковського
Читайте также
на русском языке

Народний депутат від «Слуги народу» Пашковський повідомив, що в парламенті його питали, чи готовий він голосувати за нового прем’єра – Гройсмана, і вважає це «тестовим підрахунком голосів»

Про це Максим Пашковський повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Окрім "опитування" у Верховній раді, Пашковський помітив "активну медійну кампанію, яку роздмухують по всій Україні шаленими темпами".

Чутки про прем'єрство Володимира Гройсмана починають ставати реальністю. Чекаємо у березні нового прем'єр-міністра з Вінниці! – написав Пашковський.

Нардеп зазначає, що "повернення Гройсмана у короткому періоді принесе більше позитиву для президентського рейтингу, ніж негативу". Водночас він застерігає, що Гройсман може перетягнути на себе президентський рейтинг.

Чутки про прем'єрство Володимира Гройсмана починають ставати реальністю. Чекаємо у березні нового прем'єр-міністра з...

Posted by Слуга народу - Пашковський Максим - Округ 11 on Wednesday, December 16, 2020

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні побільшало громадян, які не довіряють Зеленському.

Слуга народа Верховна Рада Вінниця прем'єр Володимир Гройсман
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Зеленському передали на підпис закони про відновлення повноважень НАЗК
18 грудня 2020, 16:42
Рада призначила генерал-майора СБУ Лапутіну главою Міністерства ветеранів
18 грудня 2020, 12:21
Рада врегулювала створення в тергромадах військово-цивільних адміністрацій
17 грудня 2020, 18:48
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Всі відео »
Після Кернеса: хто претендуватиме на керівництво Харковом
Місцеві коаліціади: Хто контролюватиме Житомирську облраду
Всі публікації »
Віктор Глеба
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Всі блоги »