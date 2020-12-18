Нардеп-"слуга" Пашковський стверджує, що в Раді готують прем’єрство Гройсмана

Начебто про цю кандидатуру проводять опитування

Начебто про цю кандидатуру проводять опитування

Фото з Facebook-сторінки Максима Пашковського

Народний депутат від «Слуги народу» Пашковський повідомив, що в парламенті його питали, чи готовий він голосувати за нового прем’єра – Гройсмана, і вважає це «тестовим підрахунком голосів»

Про це Максим Пашковський повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Окрім "опитування" у Верховній раді, Пашковський помітив "активну медійну кампанію, яку роздмухують по всій Україні шаленими темпами".

Чутки про прем'єрство Володимира Гройсмана починають ставати реальністю. Чекаємо у березні нового прем'єр-міністра з Вінниці! – написав Пашковський.

Нардеп зазначає, що "повернення Гройсмана у короткому періоді принесе більше позитиву для президентського рейтингу, ніж негативу". Водночас він застерігає, що Гройсман може перетягнути на себе президентський рейтинг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні побільшало громадян, які не довіряють Зеленському.