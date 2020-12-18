У понеділок студенти вийдуть на протест проти призначення міністра Шкарлета

Вимагатимуть негайного відсторонення Шкарлета з посади

Вимагатимуть негайного відсторонення Шкарлета з посади

Фото з відкритих джерел

Організатори акції протесту проти призначення нового міністра освіти вважають Сергія Шкарлета не лише не гідним очолювати міністерство, а й нездатним.

Про це інформує RegioNews з посиланням на повідомлення про подію в мережі Facebook.

Організатори акції протесту нагадують, що Сергій Шкарлет "був відданим членом партії регіонів, після революції перебіг в БПП; за університетські кошти купив собі автомобіль за 60 тисяч доларів; плагіатор, який свою монографію "зліпив" з текстів чужого авторства; радо отримував нагороди від Табачника; виступає за "переосмислення" ЗНО, фактично його можливе скасування; персона настільки токсична, що його кандидатуру не було підтримано профільним комітетом ВР".

Він провалив підготовку до навчального року, педагоги не отримали жодної допомоги для купівлі засобів індивідуального захисту, а сфера освіти найбільше постраждала під час підготовки Держбюджету на 2021 рік. Окрім того, Шкарлет так і не визнав плагіат у своїх роботах, натомість його "захисники" погрожували громадським активістам, - пишуть організатори акції.

Вони зазначають, що вимагатимуть негайного відсторонення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти України.

Сам Шкарлет уже відреагував на таку інформацію у коментарі "Стране".

Я не стежу за тим, що про мене говорять і пишуть. Я зайнятий роботою. А критики нехай критикують. Нічого нового вони не говорять. Мене критикували ще влітку, коли призначали в.о. міністра освіти. Я не сперечаюся з ними. Радіо не переговориш. У кожного є право мати свою думку. А мені потрібно думати про те, як перетворити систему освіти і науки в Україні в кращу сторону, - повідомив Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Раді пропонують проголосувати за звільнення Шкарлета з посади міністра.