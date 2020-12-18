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18 грудня 2020, 17:50 14

Зеленський підписав розпорядження про звільнення трьох голів РДА

18 грудня 2020, 17:50 14
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Фото: Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський звільнив трьох голів районних державних адміністрацій (РДА) у Київській, Сумській та Харківській областях.

Розпорядження президента від 18 грудня опубліковані на сайті глави держави, передає RegioNews.

Так, розпорядженням №555/2020-рп Зеленський звільнив Артура Товмасяна з посади голови Харківської РДА Харківської області. Він був обраний депутатом Харківської облради від "Слуги народу” і став її головою.

Також президент звільнив Івана Яременка з посади голови Липоводолинської райдержадміністрації Сумської області (розпорядження №554/2020-рп). Яременко під час місцевих виборів був обраний депутатом Роменської районної ради.

Крім того, розпорядженням №553/2020-рп з посади голови Фастівської РДА Київської області був звільнений Юрій Волков згідно з поданою ним заявою.

Нагадаємо, головою Харківської облради став представник "Слуги народу” Артур Товмасян.

Раніше Зеленський звільнив голів РДА у Закарпатській, Запорізькій та Чернігівській областях.

Володимир Зеленський кадри звільнення Офіс президента РДА
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