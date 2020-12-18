У Раді пропонують проголосувати за звільнення Шкарлета з посади міністра

Депутати вважають, що міністр був призначений внаслідок порушення процедури особистого голосування

Депутати вважають, що міністр був призначений внаслідок порушення процедури особистого голосування

Фото: з відкритих джерел

Ряд народних депутатів вимагає розгляду проєкту постанови про звільнення з посади міністра освіти й науки Сергія Шкарлета. Даний проєкт хочуть винести на голосування наступного пленарного тижня.

Як передає RegioNews, фото документа з підписами народних обранців опублікував у Facebook депутат від "Євросолідарності" Володимир Ар'єв.

Нелегітимний міністр, протягнений на посаду з порушенням закону, має бути звільнений! Будемо вимагати розгляду постанови на наступному пленарному тижні у січні", - написав він у соцмережі.

Під проєктом постанови вже підписався ряд народних обранців. Доповідачем з цього питання визначено нардепа від "Євросолідарності" Володимира Вятровича.

У пояснювальній записці до документу також вказано, що за час роботи Шкарлета виконуючим обовʼязки міністра освіти та науки стан та основні показники діяльності у сферах, за які відповідальне міністерство, "суттєво погіршився". Крім того, в ній згадується про те, що міністра було призначено на пост очільника відомства внаслідок порушення депутатами процедури особистого голосування. Також вказується про "системні прояви академічної недоброчесності при захисті дисертаційних робіт в галузі економічних наук в Чернігівському національному технологічному університеті, який очолював Шкарлет протягом кількох останніх років".

"Наведене засвідчує, що міністр не може забезпечити формування та реалізацію державної політики у відповідних сферах діляльності міністерства, адже не має бездоганної репутації та не користуватиметься повагою освітянської і наукової спільноти, у звʼязку із чим підлягає звільненню із займаної посади", - зазначено в пояснювальній записці.

Нагадаємо, 16 грудня Комітет Ради не захотів бачити Шкарлета міністром освіти, з 11 осіб, які голосували, тільки 5 підтримали кандидатуру Шкарлета.

17 грудня Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти.