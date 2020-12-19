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19 декабря 2020, 13:04 49

В Раду внесли проект постановления об увольнении Шкарлета с должности министра образования

19 декабря 2020, 13:04 49
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17 декабря Верховная Рада назначила Шкарлета министром образования и науки Украины
17 декабря Верховная Рада назначила Шкарлета министром образования и науки Украины
Фото: из открытых источников
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Народные депутаты от фракций "Голос" и "Европейская солидарность" внесли в парламент проект постановления №4525 об увольнении Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки Украины.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, передает RegioNews.

Текста проекта постановления и сопроводительных документов на сайте пока нет. Он передан на рассмотрение руководству парламента.

17 декабря депутаты назначили Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки, постановление поддержали 226 народных избранников. С 25 июня он исполнял обязанности министра.

Напомним, 16 декабря Комитет Рады не захотел видеть Шкарлета министром образования, из 11 человек, которые голосовали, только 5 поддержали кандидатуру Шкарлета.

17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования.

Сообщалось, что в Раде предлагают проголосовать за увольнение Шкарлета с должности министра.

Также в понедельник студенты выйдут на протест против назначения министра Шкарлета.

увольнение Верховная Рада Минобразования Постановление Сергей Шкарлет
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