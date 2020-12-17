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17 грудня 2020, 15:02 31

Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти

17 грудня 2020, 15:02 31
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До цього він виконував обов’язки голови міністерства
До цього він виконував обов’язки голови міністерства
Фото: із відкритих джерел
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Верховна рада під час засідання 17 грудня призначила Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти й науки України.

Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання парламенту, передає RegioNews.

За Шкарлета проголосували 226 народних депутатів, це мінімальна необхідна кількість.

Міністр з трибуни зачитав текст присяги під оплески, частина депутатів скандувала "Ганьба!".

Довідка: Сергій Шкарлет раніше обіймав посаду ректора Чернігівського національного технологічного університету. У 2010 році він намагався потрапити до Чернігівської обласної ради від "Партії регіонів", а у 2015 - балотувався від "Блоку Петра Порошенка". Раніше Шкарлета звинувачували у плагіаті в його наукових роботах, сам міністр звинувачення відкидав. Виконувати обов'язки міністра освіти та науки Шкарлет почав з кінця червня.

Нагадаємо, Раніше повідомлялося, що днями Рада планує призначити Шкарлета міністром освіти. Нині він в.о. очільника відомства.

16 грудня Комітет Ради не захотів бачити Шкарлета міністром освіти, із 11 осіб, які голосували, лише 5 підтримали кандидатуру Шкарлета.

міністр освіта призначення Верховна Рада Сергій Шкарлет
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