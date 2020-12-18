Тіло Кернеса доставлять в Україну 21 грудня, його поховають у середу - міськрада

З Кернесом будуть прощатися в Оперному театрі, а поховають поруч з видатними харків'янами

З Кернесом будуть прощатися в Оперному театрі, а поховають поруч з видатними харків'янами

Фото: із відкритих джерел

Тіло мера Харкова Геннадія Кернеса, який 17 грудня помер в берлінській клініці "Шаріте", доставлять до Харкова в понеділок увечері, 21 грудня.

Про це Укрінформу повідомив секретар Харківської міськради і виконувач обов'язків мера Ігор Терехов, передає RegioNews.

Увечері в понеділок, 21 грудня, тіло Геннадія Кернеса буде доставлено літаком з Німеччини, де він лікувався в клініці "Шаріте" і де помер 17 грудня від ускладнень, спричинених коронавірусом, в міжнародний аеропорт "Харків", - повідомив він.

За словами Терехова, всі необхідні документи були оформлені за участі Посольства України в Німеччині, всі витрати сплачують рідні покійного.

Наразі невідомо, що саме написано у висновку про смерть, виданому клінікою "Шаріте", але знаю, що висновок є. Я не коментуватиму розтиражовану в мережі інформацію про вартість лікування Кернеса в "Шаріте", - сказав Терехов.

Він уточнив, що похорон Кернеса відбудеться в середу, 23 грудня, на другому міському кладовищі, де поховані видатні харків'яни, зокрема, політики і керівники міста та області.

Кернес, по суті, сам є брендом нашого міста. Над питанням увічнення працюють фахівці, проводиться аналіз пропозицій, а саме, створення пам'ятника і присвоєння імені Кернеса вулицям і проспектам Харкова", - підсумував Терехов.

Нагадаємо, 17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою.

У Харкові оголосили триденний траур через смерть Кернеса, у місті скасовані всі масові заходи.

Пізніше друг Кернеса Фукс назвав "дуже дивними” обставини його смерті, до того, як відмовили нирки, мер Харкова відчував себе добре.

Також ми писали, що міськрада Харкова прокоментувала проведення виборів у зв'язку зі смертю Кернеса.

Згодом у міськраді Харкова сказали, де поховають Кернеса, ховати Кернеса будуть без дотримання обмежень, встановлених для коронавірусних пацієнтів.