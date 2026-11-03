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03 листопада 2026, 09:50

Банкет у день жалоби: хто святкував день народження нардепа від "Батьківщини"

03 листопада 2026, 09:50
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Фото: з відкритих джерел
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9 жовтня народний депутат від ВО "Батьківщина" Валерій Дубіль відзначав день народження у ресторані під Києвом. Святкування відбулося у третій день жалоби в Прилуках, де двома днями раніше внаслідок російського ракетного удару загинули 22 людини

Про це йдеться в розслідуванні агенції "Слідство.Інфо", передає RegioNews.

З Прилуками Дубіля пов'язує значна частина його життя: тут він навчався в медичному училищі, працював у міській лікарні, а з 1998-го до 2002 року був депутатом міської ради.

Де і за скільки святкували

За даними журналістів, банкет відбувся в ресторані AL FRESCO на Обухівському шосе. Для заходу орендували найбільшу та найдорожчу залу закладу – "Камінну", розраховану приблизно на 100 гостей.

У ресторані розповіли, що оренда передбачає депозит у 500 тисяч гривень і ще 100 тисяч гривень за саму залу. У вихідні дні вартість може бути ще вищою.

Хто був серед гостей

Журналісти "Слідства.Інфо" зафіксували серед гостей:

  • Юлію Тимошенко – лідерку "Батьківщини", яка виголосила тост.
  • Михайла Волинця – народного депутата.
  • Валерія Іщенка – колишнього народного депутата.
  • Андрія Юсова – представника ГУР.
  • Сергія Преутеса – колишнього заступника начальника Департаменту протидії наркозлочинності.
  • Олексія Жулінського – засновника компанії 3DTech.
  • Олексія Сердюка – командувача "Християнського корпусу".

Як Дубіль пояснив святкування

Журналісти звернулися до народного депутата, щоб з'ясувати, чому святкування відбулося саме 9 жовтня та хто оплачував захід.

Дубіль заявив, що в ресторані проходила зустріч "Християнського корпусу" – об'єднання бойових підрозділів Сил оборони України, а його самого запросили як стратегічного партнера.

За словами парламентаря, власний день народження він відзначав кількома тижнями раніше, а присутні просто вирішили привітати його під час заходу.

"Це був захід "Християнського корпусу", я був запрошений як стратегічний партнер, а те, що люди хотіли, які мене не бачили і три тижні хотіли мене привітати і хтось сказав слово, то зрозуміло, що я ж не заперечував", – пояснив депутат.

Витрати на ресторан Дубіль прокоментував окремо. Він стверджує, що вони з дружиною самостійно оплатили своє перебування.

"Ми з дружиною свої за себе особисто ці кошти віддали. Це максимум може бути 5 тис. грн на людину, а там зал на 124 людини, і це скільки виходить 5 тис. з кожного", – сказав народний депутат.

Що відомо про Валерія Дубіля

Валерій Дубіль – народний депутат України VI, VII, VIII та IX скликань від ВО "Батьківщина". У Верховній Раді IX скликання він обіймає посаду першого заступника голови Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Дубіль народився 26 вересня 1973 року в місті Шептицький Львівської області. За освітою – фельдшер-акушер та економіст. До політичної кар'єри працював у Прилуцькій міській лікарні, займався підприємницькою діяльністю. У 1998-2002 роках був депутатом Прилуцької міської ради.

Народний депутат фігурував у кримінальних провадженнях щодо ймовірного підкупу виборців під час президентських виборів 2019 року та легалізації доходів у справі про переоформлення корпоративних прав агрохолдингу.

Також Дубіль голосував за законопроєкт №12414, який передбачав зміни в роботі НАБУ та САП. За даними руху "ЧЕСНО", у 2022-2023 роках він пропустив 54% голосувань у Верховній Раді.

Нагадаємо, раніше журналісти з'ясували, що благодійний фонд "Дорога миру", яким у 2022 році опікувалися народний депутат Микола Тищенко та його тодішня дружина Алла Барановська, міг використовуватися для отримання неправомірної вигоди.

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