Банкет у день жалоби: хто святкував день народження нардепа від "Батьківщини"
9 жовтня народний депутат від ВО "Батьківщина" Валерій Дубіль відзначав день народження у ресторані під Києвом. Святкування відбулося у третій день жалоби в Прилуках, де двома днями раніше внаслідок російського ракетного удару загинули 22 людини
Про це йдеться в розслідуванні агенції "Слідство.Інфо", передає RegioNews.
З Прилуками Дубіля пов'язує значна частина його життя: тут він навчався в медичному училищі, працював у міській лікарні, а з 1998-го до 2002 року був депутатом міської ради.
Де і за скільки святкували
За даними журналістів, банкет відбувся в ресторані AL FRESCO на Обухівському шосе. Для заходу орендували найбільшу та найдорожчу залу закладу – "Камінну", розраховану приблизно на 100 гостей.
У ресторані розповіли, що оренда передбачає депозит у 500 тисяч гривень і ще 100 тисяч гривень за саму залу. У вихідні дні вартість може бути ще вищою.
Хто був серед гостей
Журналісти "Слідства.Інфо" зафіксували серед гостей:
- Юлію Тимошенко – лідерку "Батьківщини", яка виголосила тост.
- Михайла Волинця – народного депутата.
- Валерія Іщенка – колишнього народного депутата.
- Андрія Юсова – представника ГУР.
- Сергія Преутеса – колишнього заступника начальника Департаменту протидії наркозлочинності.
- Олексія Жулінського – засновника компанії 3DTech.
- Олексія Сердюка – командувача "Християнського корпусу".
Як Дубіль пояснив святкування
Журналісти звернулися до народного депутата, щоб з'ясувати, чому святкування відбулося саме 9 жовтня та хто оплачував захід.
Дубіль заявив, що в ресторані проходила зустріч "Християнського корпусу" – об'єднання бойових підрозділів Сил оборони України, а його самого запросили як стратегічного партнера.
За словами парламентаря, власний день народження він відзначав кількома тижнями раніше, а присутні просто вирішили привітати його під час заходу.
"Це був захід "Християнського корпусу", я був запрошений як стратегічний партнер, а те, що люди хотіли, які мене не бачили і три тижні хотіли мене привітати і хтось сказав слово, то зрозуміло, що я ж не заперечував", – пояснив депутат.
Витрати на ресторан Дубіль прокоментував окремо. Він стверджує, що вони з дружиною самостійно оплатили своє перебування.
"Ми з дружиною свої за себе особисто ці кошти віддали. Це максимум може бути 5 тис. грн на людину, а там зал на 124 людини, і це скільки виходить 5 тис. з кожного", – сказав народний депутат.
Що відомо про Валерія Дубіля
Валерій Дубіль – народний депутат України VI, VII, VIII та IX скликань від ВО "Батьківщина". У Верховній Раді IX скликання він обіймає посаду першого заступника голови Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.
Дубіль народився 26 вересня 1973 року в місті Шептицький Львівської області. За освітою – фельдшер-акушер та економіст. До політичної кар'єри працював у Прилуцькій міській лікарні, займався підприємницькою діяльністю. У 1998-2002 роках був депутатом Прилуцької міської ради.
Народний депутат фігурував у кримінальних провадженнях щодо ймовірного підкупу виборців під час президентських виборів 2019 року та легалізації доходів у справі про переоформлення корпоративних прав агрохолдингу.
Також Дубіль голосував за законопроєкт №12414, який передбачав зміни в роботі НАБУ та САП. За даними руху "ЧЕСНО", у 2022-2023 роках він пропустив 54% голосувань у Верховній Раді.
Нагадаємо, раніше журналісти з'ясували, що благодійний фонд "Дорога миру", яким у 2022 році опікувалися народний депутат Микола Тищенко та його тодішня дружина Алла Барановська, міг використовуватися для отримання неправомірної вигоди.
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