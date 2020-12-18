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18 грудня 2020, 15:27 8

ДБР назвало причини авіакатастрофи під Харковом, у якій загинули курсанти

18 грудня 2020, 15:27 8
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Під час зльоту була виявлена поломка в одному із двигунів
Під час зльоту була виявлена поломка в одному із двигунів
Фото: ДСНС
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Причиною катастрофи літака Ан-26 у Харківській області, яка сталася 25 вересня, була відсутність контролю з боку керівництва управління польотами і сукупність помилкових рішень і дій командира.

Про це під час брифінгу повідомив начальник відділу ГБР Вадим Приймачок, передає RegioNews.

Він розповів, що під час зльоту була виявлена поломка в одному із двигунів, однак на той момент приземлитися не було змоги, оскільки швидкість розгону була зльотною і літак пройшов точку, за якою можливо було б здійснити безпечну посадку.

Згодом двигун, у якому були не правильно відрегульовані потужності, перейшов у режим звалювання та в некероване падіння.

Досудове розслідування встановило, що безпосередньою причиною катастрофи була сукупність помилкових рішень і дій командира за відсутності контролю з боку керівництва управління польотами… Не було правильно визначено посадкову конфігурацію… Були певні помилки в техніці пілотування, неправильно було обрано темп”, - сказав Приймачок.

Він додав, що вивести із цього стану літак екіпаж не міг, але в такому випадку мали втрутитися представники керівництва управління польотами, бо знали, що допустили льотчиків з недостатніми навичками, і забезпечити безпечний політ і безпечну посадку, чого зроблено не було.

Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

Пізніше в ДБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині. 27 вересня рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.

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ДБР авіакатастрофа Харьків слідство АН-26
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