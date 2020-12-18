У мерії Харкова пояснили, чому скоротили траур по Кернесу
Третій день жалоби вирішили перенести на день похоронів
Третій день жалоби вирішили перенести на день похоронів
Директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко запевнив, що третій день жалоби по міському голові Геннадію Кернесу не скасовували, його перенесли на день похорону.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".
Перенесли третій день жалоби на день похоронів", - підкреслив Сидоренко.
За його словами, коли відбудуться похорони Геннадія Кернеса, все ще невідомо.
Раніше на сайті міськради було опубліковано розпорядження Терехова, згідно з яким траур оголошувався на 17, 18 і 19 грудня.
Нагадаємо, Геннадій Кернес помер у клініці "Шаріте" в ніч на 17 грудня. Йому був 61 рік. За попередніми даними, мера поховають в Харкові швидше за все 21-22 грудня.
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