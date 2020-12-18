У мерії Харкова пояснили, чому скоротили траур по Кернесу

Третій день жалоби вирішили перенести на день похоронів

Третій день жалоби вирішили перенести на день похоронів

Фото: з відкритих джерел

Директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко запевнив, що третій день жалоби по міському голові Геннадію Кернесу не скасовували, його перенесли на день похорону.

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