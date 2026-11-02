Співачка SKYLERR вийшла заміж: перші фото з весілля

Фото з відкритих джерел

Співачка SKYLERR та юрист Євген Пронін офіційно стали чоловіком і дружиною. Про пропозицію стало відомо на початку жовтня

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

У мережі з'явились перші фото з весілля SKYLERR (Валерії Кудрявець) та юриста Євгена Проніна. Кадрами поділилась Інна Мірошніченко, яка написала в соцмережі:

"Як тут не плакати від щастя, коли такі красиві люди створюють сім'ю"

Нагадаємо, раніше переможниця "Холостяка" вийшла заміж. У мережі з'явились фото з весілля Катерини Лозовицької.