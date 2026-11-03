Масована атака РФ на Україну: ППО збила 52 ракети та 257 безпілотників
У ніч на 3 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Україну
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Ворог атакував:
- балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, протикорабельними ракетами Циркон;
- 59 крилатими (авіаційними) ракетами повітряного, наземного базування Х-101/Х-59/Х-69/Іскандер-К;
- 289 ударними БпЛА типу Shahed (120 із них – реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія".
Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Вінниччина, Дніпропетровщина.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 309 цілей:
- 3 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23/Циркон;
- 49 крилатих ракет Х-101/Х-59/Х-69/Іскандер-К (інформація стосовно 3 ракет уточнюється);
- 257 ворожих БпЛА.
Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.
Нагадаємо, внаслідок російського авіаудару по Немишлянському району Харкова 3 листопада постраждали 73 людини. Боєприпас влучив у перехід між корпусами лікарні.
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