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18 грудня 2020, 13:37 28

На першій сесії міської ради мер Чернівців склав присягу

18 грудня 2020, 13:37 28
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Також прийняли присягу і отримали посвідчення депутати міськради
Також прийняли присягу і отримали посвідчення депутати міськради
Фото: Суспільне
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Сьогодні, 18 грудня, відбулася перша сесія Чернівецької міської ради нового скликання, під час якої новообраний міський голова Роман Клічук склав присягу та отримав посвідчення.

Про це повідомляє Укрінформ, передає RegioNews.

Ці вибори були найскладнішими в історії Чернівців... Я хочу, щоб в цьому залі припинилися чвари і сварки. Я хочу, щоб ми об`єдналися і зробили місто кращим", - сказав Клічук.

Він подякував попередньому меру Чернівців Олексію Каспруку і заявив, що сподівається на подальшу співпрацю.

У сесійній залі присутні 26 з 42 обраних депутатів, вони склали присягу та отримали депутатські значки і посвідчення. Після цього міський голова оголосив перерву у роботі першої сесії до 10:00 24 грудня.

Нагадаємо, у Чернівцях проводять першу сесію міськради, частина депутатів заявляє, що їх не запросили.

29 листопада у Чернівцях обирали мера, усі дільниці відкрилися вчасно. За даними екзит-полу, у другому турі виборів мера Чернівців перемагає Роман Клічук.

ЦВК назвала переможця виборів мера Чернівців, Роман Клічук отримав 59,54% голосів виборців.

Чернівці горсовет Роман Клічук сесія депутати присяга
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