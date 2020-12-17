У міськраді Харкова сказали, де поховають Кернеса
Покійного мера Харкова Геннадія Кернеса найімовірніше поховають на другому міському кладовищі, на алеї видатних харків'ян.
Таку заяву зробив секретар міськради Ігор Терехов, пише RegioNews з посиланням на УНІАН.
За його словами, ховати Кернеса будуть без дотримання обмежень, встановлених для коронавірусних пацієнтів.
"Там найвидатніші харків'яни поховані, таке рішення ми прийняли разом з родиною Геннадія Адольфовича. Все буде зроблено для того, щоб проводити його в останню путь гідно", - сказав чиновник.
За словами Терехова, наразі він є виконувачем обов'язків мера. Чиновник також запевнив, що в установленому законом порядку міськрада звернеться до Верховної Ради для виконання всіх необхідних процедур.
Нагадаємо, 17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою.
У Харкові оголосили триденний траур через смерть Кернеса, у місті скасовані всі масові заходи.