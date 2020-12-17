У міськраді Харкова сказали, де поховають Кернеса

Ховати Кернеса будуть без дотримання обмежень, встановлених для коронавірусних пацієнтів

Ховати Кернеса будуть без дотримання обмежень, встановлених для коронавірусних пацієнтів

Таку заяву зробив секретар міськради Ігор Терехов, пише RegioNews з посиланням на УНІАН.

За його словами, ховати Кернеса будуть без дотримання обмежень, встановлених для коронавірусних пацієнтів.

"Там найвидатніші харків'яни поховані, таке рішення ми прийняли разом з родиною Геннадія Адольфовича. Все буде зроблено для того, щоб проводити його в останню путь гідно", - сказав чиновник.

За словами Терехова, наразі він є виконувачем обов'язків мера. Чиновник також запевнив, що в установленому законом порядку міськрада звернеться до Верховної Ради для виконання всіх необхідних процедур.

Нагадаємо, 17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою.

У Харкові оголосили триденний траур через смерть Кернеса, у місті скасовані всі масові заходи.