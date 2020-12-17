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17 грудня 2020, 16:49 1997

У міськраді Харкова сказали, де поховають Кернеса

17 грудня 2020, 16:49 1997
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Ховати Кернеса будуть без дотримання обмежень, встановлених для коронавірусних пацієнтів
Ховати Кернеса будуть без дотримання обмежень, встановлених для коронавірусних пацієнтів
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Покійного мера Харкова Геннадія Кернеса найімовірніше поховають на другому міському кладовищі, на алеї видатних харків'ян.

Таку заяву зробив секретар міськради Ігор Терехов, пише RegioNews з посиланням на УНІАН.

За його словами, ховати Кернеса будуть без дотримання обмежень, встановлених для коронавірусних пацієнтів.

"Там найвидатніші харків'яни поховані, таке рішення ми прийняли разом з родиною Геннадія Адольфовича. Все буде зроблено для того, щоб проводити його в останню путь гідно", - сказав чиновник.

За словами Терехова, наразі він є виконувачем обов'язків мера. Чиновник також запевнив, що в установленому законом порядку міськрада звернеться до Верховної Ради для виконання всіх необхідних процедур.

Нагадаємо, 17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою.

У Харкові оголосили триденний траур через смерть Кернеса, у місті скасовані всі масові заходи.

Україна смерть Кернес Геннадій Харьків кладовище
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