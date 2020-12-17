Міськрада Харкова прокоментувала проведення виборів у зв'язку зі смертю Кернеса

Обов’язки мера поки що буде виконувати секретар міської ради

Обов’язки мера поки що буде виконувати секретар міської ради

Фото: із відкритих джерел

Міська рада Харкова подасть звернення до Верховної Ради з приводу призначення позачергових виборів міського голови "у встановлений законом термін".

Про це під час брифінгу повідомив секретар міськради Ігор Терехов, передає RegioNews.

За законом про місцеве самоврядування, секретар Харківської міської ради, я, Терехов Ігор Олександрович, виконую обов'язки мера міста Харкова. Щодо звернення, то у встановлений законом термін ми обов'язково звернемося до Верховної Ради для виконання усіх необхідних процедур", - розповів він.

На запитання журналістів, чи буде це на п'ятнадцятий день після смерті Геннадія Кернеса, як того вимагає закон, секретар міськради сказав, що він вже "відповів на це питання”.

Якби це було найзлободенніше питання для міста Харкова та харків'ян... Сьогодні є абсолютно інші питання, якими ми маємо займатися. Ми тут всі одна родина і я хочу, щоб ми залишалися однією міцною, дружною командою заради пам’яті про нього. Життя продовжується, нам потрібно, перш за все, забезпечувати життя міста Харкова", - заявив секретар міськради.

Терехов також закликав всіх "взяти волю в кулак і забезпечувати життєдіяльність міста Харкова”.

Нагадаємо, 17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою.

У Харкові оголосили триденний траур через смерть Кернеса, у місті скасовані всі масові заходи.