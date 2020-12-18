Тело Кернеса доставят в Украину 21 декабря, его похоронят в среду - горсовет

С Кернесом будут прощаться в Оперном театре, а похоронят рядом с выдающимися харьковчанами

С Кернесом будут прощаться в Оперном театре, а похоронят рядом с выдающимися харьковчанами

Фото: из открытых источников

Тело мэра Харькова Геннадия Кернеса, который 17 декабря скончался в берлинской клинике "Шарите", доставят в Харьков в понедельник вечером, 21 декабря.

Об этом Укринформу сообщил секретарь Харьковского горсовета и исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов, передает RegioNews.

Вечером в понедельник, 21 декабря, тело Геннадия Кернеса будет доставлено самолетом из Германии, где он лечился в клинике "Шарите" и где скончался 17 декабря от осложнений, вызванных коронавирусом, в международный аэропорт "Харьков", - сообщил он.

По словам Терехова, все необходимые документы были оформлены при участии Посольства Украины в Германии, все расходы оплачивают родные покойного.

Пока неизвестно, что именно написано в заключении о смерти, выданном клиникой "Шарите", но знаю, что вывод есть. Я не буду комментировать растиражированную в сети информацию о стоимости лечения Кернеса в "Шарите", - сказал Терехов.

Он уточнил, что похороны Кернеса состоятся в среду, 23 декабря, на втором городском кладбище, где похоронены выдающиеся харьковчане, в частности, политики и руководители города и области.

Кернес, по сути, сам является брендом нашего города. Над вопросом увековечения работают специалисты, проводится анализ предложений, а именно, создание памятника и присвоение имени Кернеса улицам и проспектам Харькова", - подытожил Терехов.

Напомним, 17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

В Харькове объявили трехдневный траур из-за смерти Кернеса, в городе отменены все массовые мероприятия.

Позже Друг Кернеса Фукс назвал "очень странными" обстоятельства его смерти, до того, как отказали почки, мэр Харькова чувствовал себя хорошо.

Также мы писали, что горсовет Харькова прокомментировал проведение выборов в связи со смертью Кернеса.

Кроме того, в горсовете Харькова сказали, где похоронят Кернеса, хоронить Кернеса будут без соблюдения ограничений, установленных для коронавирусных пациентов.