Росія атакувала Рівненщину: пошкоджено підстанцію "Укренерго"

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Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.

Деталей щодо характеру та масштабів пошкоджень енергооб'єкта посадовець наразі не оприлюднив.

Зазначимо, що на Рівненщині розташована Рівненська атомна електростанція – одна з трьох АЕС, які перебувають під контролем України.

Як відомо, російські удари по енергетичній інфраструктурі України є частиною комплексної кампанії, спрямованої не лише на руйнування енергосистеми, а й на тиск на українську владу та міжнародних партнерів.