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14 грудня 2020, 18:12 180

Суд забрав у НАБУ справу, в якій фігурує заступник Єрмака Олег Татаров

14 грудня 2020, 18:12 180
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Рішення ухвалив скандальний суддя Сергій Вовк
Рішення ухвалив скандальний суддя Сергій Вовк
Фото: із відкритих джерел
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Печерський суд міста Києва ухвалив передати справу, в якій фігурує заступник голови Офісу президента Олег Татаров з Національного антикорупційного бюро до Державного бюро розслідувань.

Про це повідомляють журналісти проекту "Слідство.Інфо" із посиланням на ухвалу суду від 14 грудня, передає RegioNews.

Відомо, що з відповідним позовом до суду звернувся адвокат одного із підозрюваних у цій справі.

Він стверджує, що зараз нібито існує порушення підслідності, тому НАБУ не може розслідувати це кримінальне провадження.

Згідно із текстом ухвали, рішення про передачу справи із НАБУ в ДБР ухвалив суддя Сергій Вовк, відомий упередженими та політично вмотивованими рішеннями.

Суддя Вовк погодився з адвокатом і зобов’язав генеральну прокурорку Ірину Венедіктову забрати справу в НАБУ й передати її до Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова про можливу причетність до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов заявив, що НАБУ підготувало підозру Татарову, яке планують вручити найближчим часом.

Максим Микитась заявив, що автором схеми, за якою він втратив контроль над будівельною компанією "Укрбуд", був нинішній заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Під час суду Микитась дав свідчення про корупцію Татарова і представив докази того, що Татаров керував процесом надання хабаря експерту МВС.

Також Юрій Бутусов заявив, що Венедіктова зірвала операцію по затриманню Татарова, вона відсторонила від справи Татарова всіх чотирьох прокурорів, які прийняли рішення його затримати.

Раніше RegioNews також писав про те, що відчайдушне бажання Татарова утриматися в кріслі топить його шефа Єрмака.

Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що скандального заступника Єрмака Татарова не звільнять з Офісу президента. Він продовжує роботу в ОП в тому ж режимі.

ДБР НАБУ Андрій Єрмак Офіс президента корупція Олег Татаров
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