Суд забрал в НАБУ дело, в котором фигурирует заместитель Ермака Олег Татаров

Решение принял скандальный судья Сергей Вовк

Решение принял скандальный судья Сергей Вовк

Фото: из открытых источников

Печерский суд города Киев постановил передать дело, в котором фигурирует заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров из Национального антикоррупционного бюро в Государственное бюро расследований.

Об этом сообщают журналисты проекта "Слідство.Інфо" со ссылкой на постановление суда от 14 декабря, передает RegioNews.

Известно, что с соответствующим иском в суд обратился адвокат одного из подозреваемых по этому делу.

Он утверждает, что сейчас якобы существует нарушение подследственности, по потому НАБУ не может расследовать это уголовное производство.

Согласно тексту постановления, решение о передаче дела с НАБУ в ГБР принял судья Сергей Вовк, известный предвзятыми и политически мотивированными решениями.

Судья Вовк согласился с адвокатом и обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову забрать дело в НАБУ и передать его в Главное следственное управление Государственного бюро расследований.

Напомним, НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Позже журналист Юрий Бутусов заявил, что НАБУ подготовило подозрение Татарову, которое планируют вручить в ближайшее время.

Максим Микитась заявил, что автором схемы, по которой он потерял контроль над строительной компанией "Укрбуд", был нынешний заместитель главы Офиса президента Олег Татаров.

Во время суда Микитась дал показания о коррупции Татарова и представил доказательства того, что Татаров руководил процессом предоставления взятки эксперту МВД.

Также Юрий Бутусов заявил, что Венедиктова сорвала операцию по задержанию Татарова, она отстранила от дела Татарова всех четырех прокуроров, которые приняли решение его задержать.

Ранее RegioNews также писал о том, что отчаянное желание Татарова удержаться в кресле топит его шефа Ермака.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что скандального заместителя Ермака Татарова не уволят из Офиса президента. Он продолжает работу в ОП в том же режиме.