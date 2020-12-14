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14 грудня 2020, 17:50 77

У Зеленського прокоментували розслідування суду в Гаазі щодо Криму

14 грудня 2020, 17:50 77
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Міжнародний кримінальний суд переходить до розслідування справи України
Міжнародний кримінальний суд переходить до розслідування справи України
Фото з відкритих джерел
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Міжнародний кримінальний суд в Гаазі завершив попереднє вивчення справи щодо ситуації в Україні, наступний етап – розслідування. Тепер важлива співпраця з ним української влади.

"Дуже важливою" назвала співпрацю з МКС заступниця постійного представника президента України в АР Крим Таміла Ташева в ефірі каналу "Україна 24", передає RegioNews.

11 грудня поточного року прокурор Міжнародного кримінального суду заявив про те, що завершилося попереднє вивчення, і наступний етап — розслідування. Це дуже важливий етап, оскільки впродовж майже 7 років з початку незаконної окупації Криму правозахисні організації, українські правоохоронці відправляли дані в Міжнародний кримінальний суд як про території Донецької та Луганської областей, так і про Крим. І всі факти грубих порушень прав людини документувалися і передавалися. На етапі розслідування робота українських органів, влади та співробітництво з МКС дуже важливо, — сказала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти в Криму заочно засудили гендиректора каналу ATR Іслямова до 19 років увʼязнення.

Крим суд Гаага Офіс президента окупація
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