У Зеленського прокоментували розслідування суду в Гаазі щодо Криму

"Дуже важливою" назвала співпрацю з МКС заступниця постійного представника президента України в АР Крим Таміла Ташева в ефірі каналу "Україна 24", передає RegioNews.

11 грудня поточного року прокурор Міжнародного кримінального суду заявив про те, що завершилося попереднє вивчення, і наступний етап — розслідування. Це дуже важливий етап, оскільки впродовж майже 7 років з початку незаконної окупації Криму правозахисні організації, українські правоохоронці відправляли дані в Міжнародний кримінальний суд як про території Донецької та Луганської областей, так і про Крим. І всі факти грубих порушень прав людини документувалися і передавалися. На етапі розслідування робота українських органів, влади та співробітництво з МКС дуже важливо, — сказала вона.