Схема на майже 300 млн: у Дніпрі судитимуть директора метрополітену

Чиновник дозволив виділити кошти на будівництво об'єкту, необхідності у якому не було

Чиновник дозволив виділити кошти на будівництво об'єкту, необхідності у якому не було

Фото: metro.dp.ua

Прокуратура передала до суду обвинувачення проти директора комунального підприємства “Дніпровський метрополітен” у справі про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, у липні 2016 року між метрополітеном та комерційною фірмою було укладено контракт про завершення будівництва метрополітену у місті Дніпрі.

Директор комунального підприємства, достовірно знаючи, що підрядник відстає від графіку, підписав зміни до контракту, якими дозволив підприємству отримувати кошти незалежно від факту виконання робіт. Внаслідок таких дій за період 2018-2019 років підряднику зайво перераховано бюджетні кошти у сумі понад 270 млн грн за роботи, які фактично не виконувалися”, - розповіли в Офісі генпрокурора.

Зазначається, що після того, як чиновник підписав зміни до контракту, було безпідставно виділено більше 14 млн грн на будівництво об'єкту, необхідності у якому не було, оскільки аналогічний було збудовано ще у 2012 році.

Окрім того, в жовтні 2019 року бездіяльність посадовця під час будівництва метрополітену призвела до виникнення надзвичайної ситуації – частково зруйновано будівлю гуртожитку НТУ "Дніпровська політехніка”, що знаходиться поруч з об’єктом будівництва”, - йдеться в повідомленні.

Згідно із даними відкритих реєстрів, керівником комунального підприємства "Дніпровський метрополітен” у цей період був Андрій Ліпьошкін.

Нагадаємо, НАБУ затримало керівника порту "Чорноморськ” під час отримання хабара $250 тис, він вимагав кошти за погодження плану уникнення банкрутства приватної компанії.