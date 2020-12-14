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14 грудня 2020, 17:10 6

Венедіктова увійшла до складу груп прокурорів з розслідування схем групи "Приват"

14 грудня 2020, 17:10 6
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Генпрокурорка обіцяє активізацію справ
Фото з відкритих джерел
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Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила про входження до складу груп прокурорів у справах НАБУ щодо розслідування схем виведення коштів з “Приватбанку”.

Про це Ірина Венедіктова написала на сторінці Facebook, передає RegioNews.

Венедіктова повідомила, що "вже провели достатньо робочих і, треба відмітити, ефективних зустрічей з прокурорами САП і детективами НАБУ на тему розслідування справ, пов‘язаних із групою "Приват".

На моє переконання, справи можна і треба активізувати. Вже сьогодні увійшла до складу груп прокурорів у трьох основних провадженнях. Ми знайшли порозуміння із колегами і намітили абсолютно конкретні наступні кроки, які будуть зроблені найближчим часом, — повідомила генпрокурор.

Слова не мають розходитись зі справами. Ми вже провели достатньо робочих і, треба відмітити, ефективних зустрічей з...

Posted by Irina Venediktova on Monday, December 14, 2020

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 9 грудня під ОП активісти вимагають відставки Венедіктової та зама Єрмака Татарова.

НАБУ Приватбанк прокурори генпрокурор Ірина Венедіктова
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