Нацкорпус під Офісом президента вимагає звільнення Татарова, Єрмака та Венедіктової

Вони закликали президента Володимира Зеленського не забувати про свої обіцянки

Вони закликали президента Володимира Зеленського не забувати про свої обіцянки

Фото: Telegram

Активісти партії Національний Корпус проводять акцію протесту під стінами Офісу президента з вимогою відправити у відставку заступника голови ОП Олега Татарова, глави ОП Андрія Єрмака і Генерального прокурора Ірини Венедіктової.

Про це повідомляє пресслужба Нацкорпусу, Telegram-канал PavlovskyNEWS, передає RegioNews.

Націоналісти проводять мітинг під назвою "Корупціонери з Офісу Президента - поза законом!" і також вимагають від президента Володимира Зеленського піти у відставку через скандал із заступником глави ОП Олегом Татаровим.

Зеленський обіцяв піти у відставку, якщо потрапить в корупційний скандал і зробити це він повинен сьогодні. Але почати треба саме з Татарова, який уособлює собою корупційні схеми", - заявив спікер Нацкорпусу Олекса Бик.

В заяві Нацкорпусу в Telegram зазначається, що Генпрокурор Ірина Венедіктова, яка в останній момент відсторонила прокурорів у справі Олега Татарова та призначила себе процесуальним керівником, не здійснила "жодної посадки корупціонера чи регіонала”.

Нагадаємо, раніше ми писали, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова щодо можливої причетності до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов заявив, що НАБУ підготувало підозру заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову, яку планують вручити найближчим часом.

Максим Микитась заявив, що автором схеми, по якій він втратив контроль над будівельною компанією "Укрбуд”, був нинішній заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Також Юрій Бутусов заявив, що Венедіктова зірвала операцію по затриманню замголови Офісу президента Татарова, вона відсторонила від справи Татарова всіх чотирьох прокурорів, які прийняли рішення його затримати

Під час суду Микитась дав свідчення про корупцію заступника Єрмака Татарова і надав докази того, що Олег Татаров керував процесом надання хабаря експерту МВС.