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04 грудня 2020, 12:44 252

Підприємці після акції під парламентом йдуть маршем до Офісу Зеленського

04 грудня 2020, 12:44 252
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Акція супроводжувалася словесними перепалками і невеликими сутичками між протестувальниками й поліцією
Акція супроводжувалася словесними перепалками і невеликими сутичками між протестувальниками й поліцією
Фото: РБК-Україна
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Після акції під Верховною Радою України представники бізнесу йдуть маршем до Офісу президента. Вони вимагають прийняти новий закон про спрощене оподаткування малого та середнього бізнесу.

Про це передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

На цей час кілька тисяч протестувальників ФОПів (фізичні особи-підприємці) йдуть маршем від урядового кварталу до Офісу президента через Європейську площу, Хрещатик і Бессарабську площу.

Водночас, як повідомляє поліція Києва, на двох активних учасників протесту під Верховною Радою склали адміністративні матеріали за хуліганство. Також поліція зазначає, що акція супроводжувалася словесними перепалками і невеликими сутичками з протестувальниками, які блокували дорогу і поводилися агресивно.

Нагадаємо, сьогодні на акції протесту мітингувальники перекрили весь урядовий квартал і знесли паркан, щоб пройти на територію, що охороняється.

Україна Київ протест митинг Верховна Рада
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