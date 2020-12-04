Підприємці після акції під парламентом йдуть маршем до Офісу Зеленського

Акція супроводжувалася словесними перепалками і невеликими сутичками між протестувальниками й поліцією

Акція супроводжувалася словесними перепалками і невеликими сутичками між протестувальниками й поліцією

Фото: РБК-Україна

Після акції під Верховною Радою України представники бізнесу йдуть маршем до Офісу президента. Вони вимагають прийняти новий закон про спрощене оподаткування малого та середнього бізнесу.

Про це передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

На цей час кілька тисяч протестувальників ФОПів (фізичні особи-підприємці) йдуть маршем від урядового кварталу до Офісу президента через Європейську площу, Хрещатик і Бессарабську площу.

Водночас, як повідомляє поліція Києва, на двох активних учасників протесту під Верховною Радою склали адміністративні матеріали за хуліганство. Також поліція зазначає, що акція супроводжувалася словесними перепалками і невеликими сутичками з протестувальниками, які блокували дорогу і поводилися агресивно.

Нагадаємо, сьогодні на акції протесту мітингувальники перекрили весь урядовий квартал і знесли паркан, щоб пройти на територію, що охороняється.