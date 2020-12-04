Підприємці після акції під парламентом йдуть маршем до Офісу Зеленського
Після акції під Верховною Радою України представники бізнесу йдуть маршем до Офісу президента. Вони вимагають прийняти новий закон про спрощене оподаткування малого та середнього бізнесу.
Про це передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".
На цей час кілька тисяч протестувальників ФОПів (фізичні особи-підприємці) йдуть маршем від урядового кварталу до Офісу президента через Європейську площу, Хрещатик і Бессарабську площу.
Водночас, як повідомляє поліція Києва, на двох активних учасників протесту під Верховною Радою склали адміністративні матеріали за хуліганство. Також поліція зазначає, що акція супроводжувалася словесними перепалками і невеликими сутичками з протестувальниками, які блокували дорогу і поводилися агресивно.
Нагадаємо, сьогодні на акції протесту мітингувальники перекрили весь урядовий квартал і знесли паркан, щоб пройти на територію, що охороняється.