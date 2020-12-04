09:39  04 грудня
В Україні знову зросла кількість хворих COVID-19 за добу: що відомо
18:46  03 грудня
В СБУ назвали причину обшуків в "Укроборонпромі"
08:13  04 грудня
Бойовики дев'ять раз порушили режим "тиші" на Донбасі
UA | RU
UA | RU
04 грудня 2020, 10:13 9

Венедіктова пропонує обмежити парламенту можливість звільняти генпрокурора

04 грудня 2020, 10:13 9
Читайте также на русском языке
Тоді генеральний прокурор буде дійсно незалежний, вважає вона
Тоді генеральний прокурор буде дійсно незалежний, вважає вона
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На думку генерального прокурора України Ірини Венедіктової, Верховній Раді потрібно обмежити право звільняти генерального прокурора. 

Як передає RegioNews, про це вона повідомила в ефірі одного з телеканалів.

У нас дійсно повинен бути незалежний генеральний прокурор. Щоб президент міг винести кандидатуру в зал парламенту, а парламент міг підтримати цю кандидатуру, а зняти з політичних мотивів - не міг. Можемо взяти як аналогію керівника НАБУ і керівника САП", - пояснила вона.

Зазначається, що вказаною ініціативою, вона пропонує "цементувати" вже не себе, а наступного генпрокурора.

Генпрокурор зазначила, що не виконує чиїхось вказівок, у тому числі - президента Зеленського.

Рішення, які мною ухвалюються, це мої самостійні рішення. Звичайно, я прислухаюся до думки президента, звичайно, я можу зрозуміти, яка у нього позиція може бути. Але він не втручається в кримінальну юстицію", - пояснила вона.

Нагадаємо, раніше Венедіктова розповіла, чи має Зеленський відношення до відкриття справ проти Порошенка.

Офіс генпрокурора ВР прокуратура законопроєкт Ірина Венедіктова
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Голова Черкаської ОДА Сергій Сергійчук: Місцеві клани десятиліттями викачують з області ресурси
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Київську облраду
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Єгор Соболєв
Всі блоги »