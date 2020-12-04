Венедіктова пропонує обмежити парламенту можливість звільняти генпрокурора
На думку генерального прокурора України Ірини Венедіктової, Верховній Раді потрібно обмежити право звільняти генерального прокурора.
Як передає RegioNews, про це вона повідомила в ефірі одного з телеканалів.
У нас дійсно повинен бути незалежний генеральний прокурор. Щоб президент міг винести кандидатуру в зал парламенту, а парламент міг підтримати цю кандидатуру, а зняти з політичних мотивів - не міг. Можемо взяти як аналогію керівника НАБУ і керівника САП", - пояснила вона.
Зазначається, що вказаною ініціативою, вона пропонує "цементувати" вже не себе, а наступного генпрокурора.
Генпрокурор зазначила, що не виконує чиїхось вказівок, у тому числі - президента Зеленського.
Рішення, які мною ухвалюються, це мої самостійні рішення. Звичайно, я прислухаюся до думки президента, звичайно, я можу зрозуміти, яка у нього позиція може бути. Але він не втручається в кримінальну юстицію", - пояснила вона.
Нагадаємо, раніше Венедіктова розповіла, чи має Зеленський відношення до відкриття справ проти Порошенка.