Венедіктова пропонує обмежити парламенту можливість звільняти генпрокурора

Тоді генеральний прокурор буде дійсно незалежний, вважає вона

Тоді генеральний прокурор буде дійсно незалежний, вважає вона

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це вона повідомила в ефірі одного з телеканалів.

У нас дійсно повинен бути незалежний генеральний прокурор. Щоб президент міг винести кандидатуру в зал парламенту, а парламент міг підтримати цю кандидатуру, а зняти з політичних мотивів - не міг. Можемо взяти як аналогію керівника НАБУ і керівника САП", - пояснила вона.

Зазначається, що вказаною ініціативою, вона пропонує "цементувати" вже не себе, а наступного генпрокурора.

Генпрокурор зазначила, що не виконує чиїхось вказівок, у тому числі - президента Зеленського.

Рішення, які мною ухвалюються, це мої самостійні рішення. Звичайно, я прислухаюся до думки президента, звичайно, я можу зрозуміти, яка у нього позиція може бути. Але він не втручається в кримінальну юстицію", - пояснила вона.

Нагадаємо, раніше Венедіктова розповіла, чи має Зеленський відношення до відкриття справ проти Порошенка.