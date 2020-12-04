Протестуючі підприємці зіткнулися з силовиками під Радою
У п'ятницю, 4 грудня, під Верховною Радою відбулися сутички під час мітингу проти введення касових апаратів для підприємців.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на PavlovskyNews.
Бійка з правоохоронцями почалася через те, що ФОПи прийняли за депутата перехожого при тому, що в кількох метрах стоїть ціла група нардепів "Слуги народу", зокрема впізнаваний Микола Тищенко", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що протестувальники перекрили весь урядовий квартал і знесли паркан, щоб пройти на територію, що охороняється. Правоохоронці негайно втрутилися в ситуацію і відтіснили мітингувальників.
Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив профільному комітету доопрацювати законопроєкт щодо врегулювання питання запровадження РРО для підприємців.