Нацкорпус под Офисом президента требует увольнения Татарова, Ермака и Венедиктовой

Они призвали президента Владимира Зеленского не забывать о своих обещаниях

Они призвали президента Владимира Зеленского не забывать о своих обещаниях

Фото: Telegram

Активисты партии Национальный Корпус проводят акцию протеста под стенами Офиса президента с требованием отправить в отставку заместителя председателя ОП Олега Татарова, главу ОП Андрея Ермака и Генерального прокурора Ирину Венедиктову.

Об этом сообщает пресс-служба Нацкорпуса, Telegram канал PavlovskyNEWS, передает RegioNews.

Националисты проводят митинг под названием "Коррупционеры из Офиса Президента - вне закона!" и также требуют от президента Владимира Зеленского уйти в отставку из-за скандала с заместителем главы ОП Олегом Татаровым.

Зеленский обещал уйти в отставку, если попадет в коррупционный скандал и сделать это он должен сегодня. Но начать надо именно с Татарова, который олицетворяет собой коррупционные схемы", - заявил спикер Нацкорпуса Алексей Бык.

В заявлении Нацкорпуса в Telegram отмечается, что Генпрокурор Ирина Венедиктова, которая в последний момент отстранила прокуроров по делу Олега Татарова и назначила себя процессуальным руководителем, не осуществила "ни одной посадки коррупционера или регионала".

Напомним, ранее мы писали, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Позже журналист Юрий Бутусов заявил, что НАБУ подготовило подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которое планируют вручить в ближайшее время.

Максим Микитась заявил, что автором схемы, по которой он потерял контроль над строительной компанией "Укрбуд", был нынешний заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров.

Во время суда Микитась дал показания о коррупции заместителя Ермака Татарова и представил доказательства того, что Олег Татаров руководил процессом предоставления взятки эксперту МВД.

Также Юрий Бутусов заявил, что Венедиктова сорвала операцию по задержанию замглавы Офиса президента Татарова, она отстранила от дела Татарова всех четырех прокуроров, которые приняли решение его задержать.