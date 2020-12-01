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01 грудня 2020, 15:29 152

ЦВК назвала переможця виборів мера Чернівців

01 грудня 2020, 15:29 152
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Клічук отримав 59,54% голосів виборців
Клічук отримав 59,54% голосів виборців
Фото: Facebook
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У Чернівцях за результатами повторного голосування на виборах міського голови переміг кандидат від партії "Єдина альтернатива" Роман Клічук.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ЦВК.

Результати повторного голосування з виборів Чернівецького міського голови. За даними ТВК, Клічук Роман обігнав опонента, отримавши 59,54 % голосів виборців (25529 голосів)”, - сказано у повідомленні.

Довідка: Роман Клічук понад 20 років займається підприємницькою діяльністю. Був депутатом обласної ради від фракції ВО "Батьківщина", пізніше став сотим номером у списку "Самопомочі" на парламентських виборах. Був членом виконавчого комітету Чернівецької міськради, однак добровільно вийшов з його складу.

Нагадаємо, 29 листопада у Чернівцях обирали мера, усі дільниці відкрилися вчасно. За даними екзит-полу, у другому турі виборів мера Чернівців перемагає Роман Клічук.

30 листопада ЦВК назвала дані по явці на виборах у Чернівцях, обирати мера прийшло майже на 7% менше людей, ніж у першому турі.

вибори Чернівці мер голосування ЦВК
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