ЦВК назвала переможця виборів мера Чернівців

Клічук отримав 59,54% голосів виборців

Клічук отримав 59,54% голосів виборців

Фото: Facebook

У Чернівцях за результатами повторного голосування на виборах міського голови переміг кандидат від партії "Єдина альтернатива" Роман Клічук.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ЦВК.

Результати повторного голосування з виборів Чернівецького міського голови. За даними ТВК, Клічук Роман обігнав опонента, отримавши 59,54 % голосів виборців (25529 голосів)”, - сказано у повідомленні.

Довідка: Роман Клічук понад 20 років займається підприємницькою діяльністю. Був депутатом обласної ради від фракції ВО "Батьківщина", пізніше став сотим номером у списку "Самопомочі" на парламентських виборах. Був членом виконавчого комітету Чернівецької міськради, однак добровільно вийшов з його складу.

Нагадаємо, 29 листопада у Чернівцях обирали мера, усі дільниці відкрилися вчасно. За даними екзит-полу, у другому турі виборів мера Чернівців перемагає Роман Клічук.

30 листопада ЦВК назвала дані по явці на виборах у Чернівцях, обирати мера прийшло майже на 7% менше людей, ніж у першому турі.