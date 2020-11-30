ЦВК назвала дані по явці на виборах у Чернівцях
Обирати мера прийшло майже на 7% менше людей, ніж у першому турі
Обирати мера прийшло майже на 7% менше людей, ніж у першому турі
Центральна виборча комісія оголосила явку на другому турі виборів мера у Чернівцях: вона склала лише 22,65% виборців.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ЦВК.
За інформацією від ТВК, середня явка на виборах міського голови у Чернівцях склала 22,65%. Для порівняння, 25 жовтня у Чернівцях проголосувало 29,50%", - повідомили у ЦВК.
У Центрвиборчкомі нагадали, що результати голосування ТВК повинні встановити до 4 грудня включно.
Нагадаємо, згідно з даними екзит-полу, у другому турі виборів мера Чернівців перемагає Роман Клічук.
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