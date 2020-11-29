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29 листопада 2020, 10:48 103

У Чернівцях сьогодні обирають мера, усі дільниці відкрилися вчасно

29 листопада 2020, 10:48 103
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Порядок на виборчих дільницях забезпечують майже 250 правоохоронців
Порядок на виборчих дільницях забезпечують майже 250 правоохоронців
Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 29 листопада, у Чернівцях проходить повторне голосування на виборах міського голови.

Про це повідомляє сайт Центральної виборчої комісії, передає RegioNews.

У виборчих перегонах беруть участь кандидати Роман Клічук (партія "Єдина альтернатива”) та Віталій Михайлішин ("Команда Михайлішина”).

У першому турі голосування 25 жовтня Климчук набрав 27,29 % голосів виборців, Віталій Михайлішин - 21,33 %. Активність виборців в Чернівецькій області становила 34,84%.

За даними Центрвиборчкому, у другому турі виборів міського голови Чернівців загалом можуть взяти участь понад 185,5 тис. виборців. Результати голосування повинні бути встановлені не пізніше, ніж на п'ятий день з дня повторного голосування, тобто до 4 грудня включно.

Як повідомляє Нацполіція області, станом на 08:00 всі 112 дільниць на виборах міського голови Чернівців у другому турі відкрилися вчасно та без порушень.

Порядок на виборчих дільницях забезпечують майже 250 правоохоронців.

Нагадаємо, раніше в ЦВК попередили, що другий тур виборів мера Чернівців може бути під загрозою.

Чернівці мер голосування ЦВК Місцеві вибори другий тур
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