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29 листопада 2020, 20:22 83

У другому турі виборів мера Чернівців перемагає Роман Клічук — екзит-пол

29 листопада 2020, 20:22 83
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Він випереджає свого конкурента Віталія Михайлішина на 22%
Він випереджає свого конкурента Віталія Михайлішина на 22%
Фото: із відкритих джерел
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Згідно із даними екзит-полів, мером Чернівців у другому турі ймовірно обрали кандидата від партії "Єдина альтернатива” Романа Клічука.

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Так, згідно із результатами опитування "Інституту соціології Маковецького", за Романа Клічука проголосували 59,1% виборців, а за його опонента Віталія Михайлішина — 40,9% виборців.

На брифінгу "Інституту соціології Маковецького" повідомили, що вони опитали сьогодні понад 4 900 виборців.

Водночас, про перемогу Романа Клічука, згідно із опитуванням виборців на виході зі дільниць, повідомила дослідницька агенція "Info Sapiens", яка опитала 2095 виборців.

Згідно з результатами їхнього екзит-полу, за Романа Клічука проголосували понад 61% виборців.

У день голосування 25 жовтня Роман Клічук отримав 15 350 голосів виборців (27,29%), Віталій Михайлішин – 11 998 (21,33%). Активність виборців в Чернівецькій області становила 34,84%.

Довідка: Роман Клічук понад 20 років займається підприємницькою діяльністю. Був депутатом обласної ради від фракції ВО "Батьківщина", пізніше став сотим номером у списку "Самопомочі" на парламентських виборах. Був членом виконавчого комітету Чернівецької міськради, однак добровільно вийшов з його складу.

Нагадаємо, у Чернівцях сьогодні обирають мера, усі дільниці відкрилися вчасно.

Раніше в ЦВК попередили, що другий тур виборів мера Чернівців може бути під загрозою. Також на виборах мера Чернівців спостерігачі зафіксували перші порушення.

Чернівці голосування Місцеві вибори другий тур екзит-пол
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