Микитась відшкодував 50 млн до бюджету і вийшов на свободу - ЗМІ

Він раніше дав свідчення проти заступника Андрія Єрмака Олега Татарова

Він раніше дав свідчення проти заступника Андрія Єрмака Олега Татарова

Фото: із відкритих джерел

Нардеп 8 скликання і забудовник Максим Микитась вийшов з в'язниці після того, як пішов на угоду з НАБУ і дав свідчення проти заступника глави Офісу президента Олега Татарова.

Про це повідомляє Страна.UA із посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

Поки що офіційного підтвердження цієї інформації немає, однак в НАБУ повідомили, що Максим Микитась добровільно відшкодував до державного бюджету 50 млн грн від загальної суми збитків у 81 млн грн.

Також у цій кримінальній справі було накладено арешт на майно підозрюваних вартістю понад 300 млн, а також стягнуто заставу 30 млн на користь держави за порушення покладених на підозрюваного обов’язків.

Екснардепу та бенефіціарному власнику (контролеру) ТОВ "Укрбуд Девелопмент”, а також ще сімом особам, інкримінується участь у корупційній схемі, якою Нацгвардії завдано шкоди у розмірі 81,64 млн грн”, - повідомляють в НАБУ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова щодо можливої причетності до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов заявив, що НАБУ підготувало підозру заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову, яку планують вручити найближчим часом.

Максим Микитась заявив, що автором схеми, по якій він втратив контроль над будівельною компанією "Укрбуд”, був нинішній заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Також Юрій Бутусов заявив, що Венедіктова зірвала операцію по затриманню замголови Офісу президента Татарова, вона відсторонила від справи Татарова всіх чотирьох прокурорів, які прийняли рішення його затримати

Під час суду Микитась дав свідчення про корупцію заступника Єрмака Татарова і надав докази того, що Олег Татаров керував процесом надання хабаря експерту МВС.