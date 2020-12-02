Микитась возместил 50 млн в бюджет и вышел на свободу - СМИ

Он ранее дал показания против заместителя Андрея Ермака Олега Татарова

Он ранее дал показания против заместителя Андрея Ермака Олега Татарова

Фото: из открытых источников

Нардеп 8 созыва и застройщик Максим Микитась вышел из тюрьмы после того, как пошел на сделку с НАБУ и дал показания против заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

Об этом сообщает Страна.UA со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

Пока официального подтверждения этой информации нет, однако в НАБУ сообщили, что Максим Микитась добровольно возместил в государственный бюджет 50 млн грн от общей суммы убытков в 81 млн грн.

Также по этому уголовному делу был наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью более 300 млн, а также взыскан залог 30 млн в пользу государства за нарушение возложенных на подозреваемого обязанностей.

Экс-нардепу и бенефициарному собственнику (контроллеру) ООО "Укрбуд Девелопмент", а также еще семерым лицам, инкриминируется участие в коррупционной схеме, которой Нацгвардии нанесен ущерб в размере 81,64 млн грн", - сообщают в НАБУ.

Напомним, ранее мы писали, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Позже журналист Юрий Бутусов заявил, что НАБУ подготовило подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которое планируют вручить в ближайшее время.

Максим Микитась заявил, что автором схемы, по которой он потерял контроль над строительной компанией "Укрбуд", был нынешний заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров.

Во время суда Микитась дал показания о коррупции заместителя Ермака Татарова и представил доказательства того, что Олег Татаров руководил процессом предоставления взятки эксперту МВД.

Также Юрий Бутусов заявил, что Венедиктова сорвала операцию по задержанию замглавы Офиса президента Татарова, она отстранила от дела Татарова всех четырех прокуроров, которые приняли решение его задержать.