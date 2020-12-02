Експерта МВС, який фігурує у справі Татарова та Микитася, взяли під арешт

Він зменшив суму збитків у справі квартир для Нацгвардії з 81 млн до 7 млн грн.

Він зменшив суму збитків у справі квартир для Нацгвардії з 81 млн до 7 млн грн.

Фото: із відкритих джерел

Про це йдеться в повідомленні Спеціальної антикорупційної прокуратури, передає RegioNews.

Суд обрав Костянтину Дубоносу, який фігурує у справі про заволодіння майном Нацгвардії, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 млн гривень застави.

Він буде знаходитися в СІЗО до 30 січня 2021 року. За версією слідства, Дубонос отримав від забудовника Максима Микитася хабар у вигляді паркомісця за 250 тисяч грн.

За це він на папері зменшив суму збитків у справі квартир для Нацгвардії з 81 млн до 7 млн грн.

На засіданні прокурор повідомив, що між посадовцем "Укрбуду" та нинішнім заступником голови Офісу президента Олегом Татаровим відбувалася переписка, в якій Татаров надсилав скан паспорту особи, на яку треба було зареєструвати паркомісце зі 100% знижкою.

Також Максим Микитась підтвердив передачу хабара Дубоносу під час допиту.

Нагадаємо, раніше ми писали, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова щодо можливої причетності до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов заявив, що НАБУ підготувало підозру заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову, яку планують вручити найближчим часом.

Максим Микитась заявив, що автором схеми, по якій він втратив контроль над будівельною компанією "Укрбуд”, був нинішній заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Новий поворот у справі Микитася: заступника Єрмака Татарова звинуватили в корупції.

Також Юрій Бутусов заявив, що Венедіктова зірвала операцію по затриманню замголови Офісу президента Татарова, вона відсторонила від справи Татарова всіх чотирьох прокурорів, які прийняли рішення його затримати

Під час суду Микитась дав свідчення про корупцію заступника Єрмака Татарова і надав докази того, що Олег Татаров керував процесом надання хабаря експерту МВС.