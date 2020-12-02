Венедіктова не мала права змінювати слідчих у справі Татарова - Луценко

Вона зірвала операцію із затримання за корупцію заступника голови Офісу президента Олега Татарова, відсторонивши від його справи чотирьох прокурорів САП

Вона зірвала операцію із затримання за корупцію заступника голови Офісу президента Олега Татарова, відсторонивши від його справи чотирьох прокурорів САП

Фото: Facebook

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова змінила групу прокурорів САП за пару годин до вручення підозри заступнику голови Офісу Президента Олегу Татарову, це очевидне перевищення повноважень.

Про це у Facebook заявив колишній генеральний прокурор Юрій Луценко, передає RegioNews.

За його словами, відповідно до ч. 6 ст. 36 Кримінально-процесуального кодексу, яка забезпечує незалежність діяльності САП та НАБУ, Генеральний прокурор не має права змінювати групу прокурорів САП.

Є лише один випадок, коли за відсутності керівника САП необхідно призначити групу прокурорів САП (але ж у даному випадку група вже була визначена і законних підстав для її зміни не було)”, - стверджує Юрій Луценко.

Він додав, що дії Генпрокурора Венедіктової підривають не тільки цю конкретну справу, а й знищують головний принцип незалежності спеціалізованих органів НАБУ і САП.

Луценко наголосив, що зараз іде процес відвертого знищення західної моделі боротьби з корупцією в Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова щодо можливої причетності до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов заявив, що НАБУ підготувало підозру заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову, яку планують вручити найближчим часом.

Максим Микитась заявив, що автором схеми, по якій він втратив контроль над будівельною компанією "Укрбуд”, був нинішній заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Також Юрій Бутусов заявив, що Венедіктова зірвала операцію по затриманню замголови Офісу президента Татарова, вона відсторонила від справи Татарова всіх чотирьох прокурорів, які прийняли рішення його затримати

Під час суду Микитась дав свідчення про корупцію заступника Єрмака Татарова і надав докази того, що Олег Татаров керував процесом надання хабаря експерту МВС.