Офіс Генпрокурора перешкоджає розслідуванню справи Микитася і Татарова - заява НАБУ

Через дії Ірини Венедіктової детективи не змогли затримати підозрюваного в корупції заступника Єрмака і працівника Офісу Зеленського Олега Татарова

Через дії Ірини Венедіктової детективи не змогли затримати підозрюваного в корупції заступника Єрмака і працівника Офісу Зеленського Олега Татарова

Фото: із відкритих джерел

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова та Офіс генерального прокурора перешкоджають притягненню винних до відповідальності у справі квартир для Нацгвардії.

Про це йдеться в заяві Національного антикорупційного бюро України, передає RegioNews.

В НАБУ у розповіли, що ввечері 1 грудня 2020 року Ірина Венедіктова змінила процесуальних керівників у кримінальній справі про отримання хабара експертом МВС у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України.

У відомстві наголошують, що Генпрокурорка зробила це таємно, всупереч вимогам КПК України, без вивчення матеріалів кримінальної справи. Також вона не повідомила про це процесуальних керівників у цій справі і не мала на це рішення будь-яких правових підстав.

Як результат, детективи НАБУ та прокурори САП не змогли у передбачені законом терміни здійснити заплановані слідчі і процесуальні дії, а саме — повідомити про підозру ще одному, вже третьому, ймовірному учаснику вказаного злочину – екстоппосадовцю державної компанії "УкрБуд”, - заявили в НАБУ.

В Антикорупційному бюро висловили переконаність, що ця ситуація — продовження свідомого тиску на слідство, адже за останні пів року Офіс Генерального прокурора вдається до подібних дій не вперше, зокрема, у справі щодо формули "Роттердам+”.

Національне бюро продовжує докладати зусиль для притягнення до відповідальності причетних до топкорупції осіб та повернення державі вкрадених ресурсів”, - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше ми писали, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова щодо можливої причетності до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов заявив, що НАБУ підготувало підозру заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову, яку планують вручити найближчим часом.

Максим Микитась заявив, що автором схеми, по якій він втратив контроль над будівельною компанією "Укрбуд”, був нинішній заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Новий поворот у справі Микитася: заступника Єрмака Татарова звинуватили в корупції.

Також Юрій Бутусов заявив, що Венедіктова зірвала операцію по затриманню замголови Офісу президента Татарова, вона відсторонила від справи Татарова всіх чотирьох прокурорів, які прийняли рішення його затримати

Під час суду Микитась дав свідчення про корупцію заступника Єрмака Татарова і надав докази того, що Олег Татаров керував процесом надання хабаря експерту МВС.