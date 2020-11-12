"ВідпочивайТЕ": Радник Єрмака Уманський звільняється

Про причини такого рішення він пообіцяв розповісти після того, як заяву буде підписано

Про причини такого рішення він пообіцяв розповісти після того, як заяву буде підписано

Укрінформ

Позаштатний радник глави Офісу президента і ексміністр фінансів Ігор Уманський написав заяву на звільнення.

Про це він повідомив в Facebook, пише RegioNews. "Карантин вихідного дня? Ок! Тоді - всі на вихід! І я почну перший. Відповідну заяву подав на Банкову", - написав він. Про причини такого рішення він пообіцяв розповісти після того, як заяву буде підписано. Але почав повідомлення зі згадки про карантин вихідного дня. Відомо, що Уманський був призначений радником Єрмака після того, як виступив з серією звинувачень на адресу податкової інспекції про масштабні махінації ("скрутки") з ПДВ. Карантин вихідного дня? Ок! Тоді - всі на вихід! І я почну перший. Відповідну заяву подавши на Банкову. Щодо причини... Posted by Ihor Umanskyi on Thursday, November 12, 2020 Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

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