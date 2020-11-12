У Зеленського повідомили, що журналісти намагалися прорватися до нього в лікарню

Вони хотіли з'ясувати, чи правда, що "під приводом хвороби президент та керівник Офісу відправилися на відпочинок

Вони хотіли з'ясувати, чи правда, що "під приводом хвороби президент та керівник Офісу відправилися на відпочинок

Офіс президента

Захворювання президента Володимира Зеленського на COVID-19 стало джерелом для фейків, маніпуляцій та конспірології. У лікарню "Феофанія" до глави держави вже намагалися потрапити журналісти.

Про це повідомила прессекретар президента Юлія Мендель в Instagram, передає RegioNews "Хвороба президента стала потужним джерелом для фейків, маніпуляцій та конспірології. 12 листопада о 5:30 вийшло інтерв`ю радника Офісу президента, де він згадав, що президент перебував у лікарні. Однак пояснення, коли він опинився в лікарні і що це був найправильніший варіант, не вийшло", - зазначила вона. Також вона згадала про "звинувачення", що нібито президент займає чиєсь місце в лікарні. У цьому контексті прессекретар глави держави запевнила, що рішення переїхати до лікарні президент схвалив, "аби не витрачати бюджетні кошти на переформатування дому для роботи дистанційно та не відривати від роботи медиків, а лікування президента передбачено в цій лікарні протоколом". "14:15: Дізналася, що деякі журналісти намагаються прорватися в лікарню, аби з`ясувати, чи правда, що "під приводом хвороби президент та керівник Офісу відправилися на відпочинок", - розповіла Мендель і додала: "Цікаво, що буде до кінця дня". Нагадаємо, раніше повідомлялося, що хворих на коронавірус Зеленського і Єрмака госпіталізували в "Феофанію".

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