У Зеленського повідомили, що журналісти намагалися прорватися до нього в лікарню
Захворювання президента Володимира Зеленського на COVID-19 стало джерелом для фейків, маніпуляцій та конспірології. У лікарню "Феофанія" до глави держави вже намагалися потрапити журналісти.
Про це повідомила прессекретар президента Юлія Мендель в Instagram, передає RegioNews
"Хвороба президента стала потужним джерелом для фейків, маніпуляцій та конспірології. 12 листопада о 5:30 вийшло інтерв`ю радника Офісу президента, де він згадав, що президент перебував у лікарні. Однак пояснення, коли він опинився в лікарні і що це був найправильніший варіант, не вийшло", - зазначила вона.
Також вона згадала про "звинувачення", що нібито президент займає чиєсь місце в лікарні.
У цьому контексті прессекретар глави держави запевнила, що рішення переїхати до лікарні президент схвалив, "аби не витрачати бюджетні кошти на переформатування дому для роботи дистанційно та не відривати від роботи медиків, а лікування президента передбачено в цій лікарні протоколом".
"14:15: Дізналася, що деякі журналісти намагаються прорватися в лікарню, аби з`ясувати, чи правда, що "під приводом хвороби президент та керівник Офісу відправилися на відпочинок", - розповіла Мендель і додала: "Цікаво, що буде до кінця дня".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що хворих на коронавірус Зеленського і Єрмака госпіталізували в "Феофанію".