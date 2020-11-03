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03 листопада 2020, 17:25 1

Суд знову залишив у СІЗО підозрюваного у вбивстві ексміністра Кожару

03 листопада 2020, 17:25 1
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Фото: із відкритих джерел
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3 листопада Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього Міністра закордонних справ України Леоніда Кожару.

Про це повідомляє пресслужба Київського апеляційного суду, передає RegioNews.

3 листопада 2020 року колегія суддів розглянула апеляційну скаргу, якою задоволено клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Київській області та продовжено щодо підозрюваного К. строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 20 листопада 2020 року включно”, - йдеться в повідомленні.

В пресслужбі суду додали, що за результатом розгляду апеляції ухвалу слідчого судді від 22 вересня було залишено без змін, а апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення.

Нагадаємо, 21 лютого у поліцію надійшло повідомлення про самогубство чоловіка у селі Чайки Київської області - підприємця Сергія Старицького, який помер у будинку ексочільника МЗС Леоніда Кожари. Останній був міністром в уряді колишнього прем'єра Миколи Азарова.

25 березня поліція затримала колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару за підозрою в умисному вбивстві.

27 лютого суд обрав запобіжний захід Кожарі у вигляді утримання під вартою на строк до 25 травня з можливістю вийти під заставу в 14 млн 83 тисяч 500 гривень. 21 травня ексміністр Кожара, якого підозрюють у вбивстві, вийшов під заставу в 2 мільйони гривень.

11 червня суд повторно взяв під варту колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару до 17 липня з можливістю внесення застави у розмірі 14 мільйонів 83 тисячі гривень.

13 липня Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави у понад 14 млн грн колишньому міністру закордонних справ України Леоніду Кожарі.

Леонід Кожара суд убивство кримінальна справа міністр
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