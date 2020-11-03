12:58  03 листопада
Марцінків знову очолить Івано-Франківськ
15:29  03 листопада
Встановлені результати виборів у 237 місцевих радах України - ЦВК
16:43  03 листопада
Незаконна легалізація іноземців: СБУ провела обшуки на митниці
UA | RU
UA | RU
03 листопада 2020, 16:43 465

Незаконна легалізація іноземців: СБУ провела обшуки на митниці

03 листопада 2020, 16:43 465
Читайте также на русском языке
Під час першого етапу спецоперації правоохоронці провели 26 обшуків
Під час першого етапу спецоперації правоохоронці провели 26 обшуків
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Контррозвідка СБУ провела багатоетапну спецоперацію, в ході якої вдалося викрити масштабну схему незаконної легалізації в Україні іноземців для подальшого переправлення в Євросоюз.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними спецслужби, до протиправних дій причетні чиновники міграційної та інших контролюючих служб, представники органів місцевого самоврядування та їхні спільники у Чернівецькій, Вінницькій областях та у Республіці Молдова.

Зловмисники займалися легалізацією громадян із країн з підвищеною терористичною загрозою, у тому числі Росії, Придністров’я та ОРДЛО.

Схема "працювала” за двома напрямками. За першим ‒ іноземці надавали зловмисників копії своїх документів. На їх основі "клієнтам” під приводом втрати паспорта у Молдові ділки виготовляли підроблені дублікати молдовських паспортів. До документів вносились фіктивні відомості про нібито народження особи в Україні. Потім дублікати організатори передавали "своїм” працівникам українських ЦНАПів, які реєстрували іноземців в одному із українських міст і виготовляли їм паспорти громадян нашої держави. Коштувала така "послуга” 3-5 тисяч євро і тривала від 2 до 4 місяців”, - йдеться в повідомленні.

Також іноземців легалізовували шляхом оформлення українського закордонного паспорта, який видавався на підставі підробленого українського паспорта старого зразка.

Під час першого етапу спецоперації правоохоронці провели 26 обшуків у міграційній службі, митних органах Чернівецької області та Молдови. Слідчі дії також відбувались за місцем роботи і проживання встановлених спільників посадовців. Виявлено та вилучено майже 150 підроблених паспортів. У результаті 50 особам скасовано українське громадянство як незаконно набуте”, - розповіли в СБУ.

Під час другого етапу спецоперації правоохоронці провели одночасно шість обшуків у підрозділах митної служби у Вінниці, були виявлені додаткові докази злочину, а також фіктивні документи і списки незаконно легалізованих іноземців.

Відкрита кримінальна справа за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, СБУ викрила схему розкрадання російською компанією запчастин до бойових гвинтокрилів.

обшуки митниця СБУ розслідування кримінальна справа
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
СБУ викрила схему розкрадання російською компанією запчастин до бойових гвинтокрилів
03 листопада 2020, 13:51
На Сумщині викрили кандидата в депутати міськради на спробі сфальсифікувати результати виборів
03 листопада 2020, 11:59
Справу про масовий розстріл на Житомирщині направили до суду
02 листопада 2020, 18:44
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Труханов втрачає слухняну міськраду: з ким буде домовлятися мер
Вибори в Запоріжжі: чи вдасться меру Буряку дожити до кінця другого терміну і до чого тут Коломойський
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віктор Таран
Роман Шрайк
Всі блоги »