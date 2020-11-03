Незаконна легалізація іноземців: СБУ провела обшуки на митниці

Під час першого етапу спецоперації правоохоронці провели 26 обшуків

Під час першого етапу спецоперації правоохоронці провели 26 обшуків

Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ провела багатоетапну спецоперацію, в ході якої вдалося викрити масштабну схему незаконної легалізації в Україні іноземців для подальшого переправлення в Євросоюз.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними спецслужби, до протиправних дій причетні чиновники міграційної та інших контролюючих служб, представники органів місцевого самоврядування та їхні спільники у Чернівецькій, Вінницькій областях та у Республіці Молдова.

Зловмисники займалися легалізацією громадян із країн з підвищеною терористичною загрозою, у тому числі Росії, Придністров’я та ОРДЛО.

Схема "працювала” за двома напрямками. За першим ‒ іноземці надавали зловмисників копії своїх документів. На їх основі "клієнтам” під приводом втрати паспорта у Молдові ділки виготовляли підроблені дублікати молдовських паспортів. До документів вносились фіктивні відомості про нібито народження особи в Україні. Потім дублікати організатори передавали "своїм” працівникам українських ЦНАПів, які реєстрували іноземців в одному із українських міст і виготовляли їм паспорти громадян нашої держави. Коштувала така "послуга” 3-5 тисяч євро і тривала від 2 до 4 місяців”, - йдеться в повідомленні.

Також іноземців легалізовували шляхом оформлення українського закордонного паспорта, який видавався на підставі підробленого українського паспорта старого зразка.

Під час першого етапу спецоперації правоохоронці провели 26 обшуків у міграційній службі, митних органах Чернівецької області та Молдови. Слідчі дії також відбувались за місцем роботи і проживання встановлених спільників посадовців. Виявлено та вилучено майже 150 підроблених паспортів. У результаті 50 особам скасовано українське громадянство як незаконно набуте”, - розповіли в СБУ.

Під час другого етапу спецоперації правоохоронці провели одночасно шість обшуків у підрозділах митної служби у Вінниці, були виявлені додаткові докази злочину, а також фіктивні документи і списки незаконно легалізованих іноземців.

Відкрита кримінальна справа за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, СБУ викрила схему розкрадання російською компанією запчастин до бойових гвинтокрилів.