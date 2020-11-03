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03 ноября 2020, 17:25 1

Суд опять оставил в СИЗО подозреваемого в убийстве экс-министра Кожару

03 ноября 2020, 17:25 1
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Фото: из открытых источников
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3 ноября Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда, передает RegioNews.

3 ноября 2020 года коллегия судей рассмотрела апелляционную жалобу, которой удовлетворено ходатайство следователя Главного управления Национальной полиции в Киевской области и продлен в отношении подозреваемого К. срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 ноября 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

В пресс-службе суда добавили, что по результатам рассмотрения апелляции решение следственного судьи от 22 сентября было оставлено без изменений, а апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения.

Напомним, 21 февраля в полицию поступило сообщение о самоубийстве мужчины в селе Чайки Киевской области - предпринимателя Сергея Старицкого, который умер в доме эксглавы МИД Леонида Кожары. Последний был министром в правительстве бывшего премьера Николая Азарова.

25 марта полиция задержала бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару по подозрению в умышленном убийстве.

27 февраля суд избрал меру пресечения Кожаре в виде содержания под стражей на срок до 25 мая с возможностью выйти под залог в 14 млн 83 тысяч 500 гривен. 21 мая эксминистр Кожара, которого подозревают в убийстве, вышел под залог в 2 миллиона гривен.

11 июня суд повторно взял под стражу бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару до 17 июня с возможностью внесения залога в размере 14 миллионов 83 тысячи гривен.

13 июля Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в более чем 14 млн грн бывшему министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре.

Леонид Кожара суд убийство уголовное дело министр
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