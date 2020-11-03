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03 листопада 2020, 14:51 14

Голова КСУ вважає, що розпуск суду є "загрозою для територіальної цілісності" України

03 листопада 2020, 14:51 14
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Лише Конституція може забезпечити безперервну діяльності Конституційного суду
Лише Конституція може забезпечити безперервну діяльності Конституційного суду
Фото: з відкритих джерел
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Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький заявив, що розпуск суду може привести до порушення територіальної цілісності країни.

Як передає RegioNews, про це інформує УП.

"Якщо в один момент КС буде недієздатним і не буде кому виконувати ці обов’язки, то це може привести до порушення територіальної цілісності України. З'являється можливість будь-якій області проголосувати на рівні облради про самовизначення чи відокремлення від України і для правомірності дій щодо захисту територіальної цілісності потрібно звернення до КС, яке повинно бути розглянуто негайно, - сказав Тупицький.

Він нагадав, що в Конституції України, у розділі 12, розписані повноваження Конституційного суду, судді Конституційного суду, і порядок його звільнення.

Тупицький підкреслив, що лише Конституція може забезпечити безперервну діяльності Конституційного суду.

Раніше повідомлялось, що народні депутати з різних фракцій закликали суддів Конституційного Суду, які підтримали рішення про скасування статті 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону "Про запобігання корупції", піти у відставку.

суд Україна закон Конституція КСУ територія
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