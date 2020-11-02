Суддів КСУ можуть позбавити фінансування на суму 109 млн грн
Депутатам Верховної ради пропонують позбавити Конституційний Суд бюджетного фінансування до його повного оновлення.
Відповідний проект закону зареєструвала заступниця голови комітету Ради з питань антикорупційної політики Галина Янченко, передає RegioNews.
Зареєструвала законопроект про зміни до держбюджету і позбавлення КСУ бюджетного фінансування до оновлення цього державного органу. Я особисто вважаю, що ми не повинні коштом платників податків утримувати орган, який систематично зносить антикорупційне законодавство і руйнує репутацію України в очах усього цивілізованого світу”, - написала Янченко.
Нардеп також запропонувала направити 109 млн грн, які лишились невикористаними, на соціально-корисні потреби, наприклад, на субвенцію навчальним закладам на лінії розмежування.
Також вона заявила, що не проти повернути фінансування суду, якщо відбудеться його оновлення, і КСУ перестане руйнувати репутацію України в очах цивілізованого світу.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.
28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.
Представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський вважає юридично слабко вмотивованим рішення КС про визнання неконституційною статті 366-1 Кримінального кодексу щодо покарання за недостовірне декларування.
30 жовтня стало відомо, що голову Конституційного суду Тупицького викликали на допит в ДБР, зустріч запланована на 2 листопада.
Згодом у Зеленського заявили, що закон про звільнення суддів КСУ відповідає Конституції.