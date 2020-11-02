18:57  02 листопада
Суддів КСУ можуть позбавити фінансування на суму 109 млн грн
12:30  02 листопада
Андрій Райкович переміг на виборах міського голови Кропивницького – ТВК
18:05  02 листопада
Окупанти на Донбасі двічі вгатили по наших бійцях, у ЗСУ - без втрат
UA | RU
UA | RU
02 листопада 2020, 18:57 116

Суддів КСУ можуть позбавити фінансування на суму 109 млн грн

02 листопада 2020, 18:57 116
Читайте также на русском языке
У Конституційного суду залишилися невикористаними 109 млн грн з 315 млн грн, які передбачені цього року
У Конституційного суду залишилися невикористаними 109 млн грн з 315 млн грн, які передбачені цього року
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Депутатам Верховної ради пропонують позбавити Конституційний Суд бюджетного фінансування до його повного оновлення.

Відповідний проект закону зареєструвала заступниця голови комітету Ради з питань антикорупційної політики Галина Янченко, передає RegioNews.

Зареєструвала законопроект про зміни до держбюджету і позбавлення КСУ бюджетного фінансування до оновлення цього державного органу. Я особисто вважаю, що ми не повинні коштом платників податків утримувати орган, який систематично зносить антикорупційне законодавство і руйнує репутацію України в очах усього цивілізованого світу”, - написала Янченко.

Нардеп також запропонувала направити 109 млн грн, які лишились невикористаними, на соціально-корисні потреби, наприклад, на субвенцію навчальним закладам на лінії розмежування.

Також вона заявила, що не проти повернути фінансування суду, якщо відбудеться його оновлення, і КСУ перестане руйнувати репутацію України в очах цивілізованого світу.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

Представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський вважає юридично слабко вмотивованим рішення КС про визнання неконституційною статті 366-1 Кримінального кодексу щодо покарання за недостовірне декларування.

30 жовтня стало відомо, що голову Конституційного суду Тупицького викликали на допит в ДБР, зустріч запланована на 2 листопада.

Згодом у Зеленського заявили, що закон про звільнення суддів КСУ відповідає Конституції.

финансирование заява Слуга народа бюджет Конституційний суд
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
"Слуги народу" прийшли в КСУ, щоб запитати суддів про "супертурборежим”
02 листопада 2020, 17:34
Міністр юстиції Малюська пояснив, чи можна притягнути до кримінальної відповідальності голову КСУ
02 листопада 2020, 17:32
Сайт КСУ "ліг": допускають причетність хакерів
02 листопада 2020, 17:21
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Труханов втрачає слухняну міськраду: з ким буде домовлятися мер
Вибори в Запоріжжі: чи вдасться меру Буряку дожити до кінця другого терміну і до чого тут Коломойський
Всі публікації »
Віктор Таран
Роман Шрайк
Володимир Фесенко
Всі блоги »