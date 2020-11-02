Суддів КСУ можуть позбавити фінансування на суму 109 млн грн

У Конституційного суду залишилися невикористаними 109 млн грн з 315 млн грн, які передбачені цього року

У Конституційного суду залишилися невикористаними 109 млн грн з 315 млн грн, які передбачені цього року

Фото: із відкритих джерел

Депутатам Верховної ради пропонують позбавити Конституційний Суд бюджетного фінансування до його повного оновлення.

Відповідний проект закону зареєструвала заступниця голови комітету Ради з питань антикорупційної політики Галина Янченко, передає RegioNews.

Зареєструвала законопроект про зміни до держбюджету і позбавлення КСУ бюджетного фінансування до оновлення цього державного органу. Я особисто вважаю, що ми не повинні коштом платників податків утримувати орган, який систематично зносить антикорупційне законодавство і руйнує репутацію України в очах усього цивілізованого світу”, - написала Янченко.

Нардеп також запропонувала направити 109 млн грн, які лишились невикористаними, на соціально-корисні потреби, наприклад, на субвенцію навчальним закладам на лінії розмежування.

Також вона заявила, що не проти повернути фінансування суду, якщо відбудеться його оновлення, і КСУ перестане руйнувати репутацію України в очах цивілізованого світу.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

Представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський вважає юридично слабко вмотивованим рішення КС про визнання неконституційною статті 366-1 Кримінального кодексу щодо покарання за недостовірне декларування.

30 жовтня стало відомо, що голову Конституційного суду Тупицького викликали на допит в ДБР, зустріч запланована на 2 листопада.

Згодом у Зеленського заявили, що закон про звільнення суддів КСУ відповідає Конституції.