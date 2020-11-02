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02 листопада 2020, 17:21 10

Сайт КСУ "ліг": допускають причетність хакерів

02 листопада 2020, 17:21 10
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Сайт вдавалося запустити на кілька хвилин, але він знову переставав працювати
Сайт вдавалося запустити на кілька хвилин, але він знову переставав працювати
Рixabay
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Сайт Конституційного суду вимушено припинив свою роботу.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram представника Верховної Ради в КСУ Ольги Совгіри, інформує RegioNews.

"Офіційний сайт Конституційного суду вимкнений і не працює", – написала вона в соцмережі.

За даними сайту НВ, в КСУ назвали дві можливі причини збоїв.

"На жаль, не працює сайт. У нас є два варіанти: або це хакерська атака, або кількість запитів на сайт перевищило його можливості. Наші фахівці над цим працюють", – заявив співрозмовник видання.

Наголошується, що сайт вдавалося запустити на кілька хвилин, але він знову переставав працювати.

Нагадаємо, "Слуги народу" планують заповнити дві вакантні посади в Конституційному суді.

суд Україна хакери Конституційний суд КСУ
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