Сайт КСУ "ліг": допускають причетність хакерів

Сайт вдавалося запустити на кілька хвилин, але він знову переставав працювати

Сайт вдавалося запустити на кілька хвилин, але він знову переставав працювати

Рixabay

Про це йдеться в повідомленні в Telegram представника Верховної Ради в КСУ Ольги Совгіри, інформує RegioNews.

"Офіційний сайт Конституційного суду вимкнений і не працює", – написала вона в соцмережі.

За даними сайту НВ, в КСУ назвали дві можливі причини збоїв.

"На жаль, не працює сайт. У нас є два варіанти: або це хакерська атака, або кількість запитів на сайт перевищило його можливості. Наші фахівці над цим працюють", – заявив співрозмовник видання.

Наголошується, що сайт вдавалося запустити на кілька хвилин, але він знову переставав працювати.

Нагадаємо, "Слуги народу" планують заповнити дві вакантні посади в Конституційному суді.