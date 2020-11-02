Сайт КСУ "ліг": допускають причетність хакерів
Сайт вдавалося запустити на кілька хвилин, але він знову переставав працювати
Сайт вдавалося запустити на кілька хвилин, але він знову переставав працювати
Сайт Конституційного суду вимушено припинив свою роботу.
Про це йдеться в повідомленні в Telegram представника Верховної Ради в КСУ Ольги Совгіри, інформує RegioNews.
"Офіційний сайт Конституційного суду вимкнений і не працює", – написала вона в соцмережі.
За даними сайту НВ, в КСУ назвали дві можливі причини збоїв.
"На жаль, не працює сайт. У нас є два варіанти: або це хакерська атака, або кількість запитів на сайт перевищило його можливості. Наші фахівці над цим працюють", – заявив співрозмовник видання.
Наголошується, що сайт вдавалося запустити на кілька хвилин, але він знову переставав працювати.
Нагадаємо, "Слуги народу" планують заповнити дві вакантні посади в Конституційному суді.
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