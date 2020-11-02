Судей КСУ могут лишить финансирования на сумму 109 млн грн
Депутатам Верховной Рады предлагают лишить Конституционный Суд бюджетного финансирования до его полного обновления.
Соответствующий проект закона зарегистрировала заместитель председателя комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко, передает RegioNews.
Зарегистрировала законопроект об изменениях в госбюджет и лишению КСУ бюджетного финансирования до обновления этого государственного органа. Я лично считаю, что мы не должны за счет налогоплательщиков содержать орган, который систематически сносит антикоррупционное законодательство и разрушает репутацию Украины в глазах всего цивилизованного мира", - написала Янченко.
Нардеп также предложила направить 109 млн грн, которые остались неиспользованными, на социально-полезные нужды, например, на субвенцию учебным заведениям на линии разграничения.
Также она заявила, что не против вернуть финансирование суда, если произойдет его обновления, и КСУ перестанет разрушать репутацию Украины в глазах цивилизованного мира.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Впоследствии у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.
28 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.
Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский считает юридически слабо мотивированным решение КС о признании неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса относительно наказания за недостоверное декларирование.
30 октября стало известно, что председатель Конституционного суда Тупицкого вызвали на допрос в ГБР, встреча запланирована на 2 ноября.
Позже у Зеленского заявили, что закон об увольнении судей КСУ соответствует Конституции.