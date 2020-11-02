Судей КСУ могут лишить финансирования на сумму 109 млн грн

В Конституционном суде остались неиспользованными 109 млн грн из 315 млн грн, предусмотренных в этом году

В Конституционном суде остались неиспользованными 109 млн грн из 315 млн грн, предусмотренных в этом году

Фото: из открытых источников

Соответствующий проект закона зарегистрировала заместитель председателя комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко, передает RegioNews.

Зарегистрировала законопроект об изменениях в госбюджет и лишению КСУ бюджетного финансирования до обновления этого государственного органа. Я лично считаю, что мы не должны за счет налогоплательщиков содержать орган, который систематически сносит антикоррупционное законодательство и разрушает репутацию Украины в глазах всего цивилизованного мира", - написала Янченко.

Нардеп также предложила направить 109 млн грн, которые остались неиспользованными, на социально-полезные нужды, например, на субвенцию учебным заведениям на линии разграничения.

Также она заявила, что не против вернуть финансирование суда, если произойдет его обновления, и КСУ перестанет разрушать репутацию Украины в глазах цивилизованного мира.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Впоследствии у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.

28 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский считает юридически слабо мотивированным решение КС о признании неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса относительно наказания за недостоверное декларирование.

30 октября стало известно, что председатель Конституционного суда Тупицкого вызвали на допрос в ГБР, встреча запланирована на 2 ноября.

Позже у Зеленского заявили, что закон об увольнении судей КСУ соответствует Конституции.