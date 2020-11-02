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02 листопада 2020, 17:32 137

Міністр юстиції Малюська пояснив, чи можна притягнути до кримінальної відповідальності голову КСУ

02 листопада 2020, 17:32 137
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Залучення до відповідальності голови Конституційного суду ще можливо, але це набагато складніше
Залучення до відповідальності голови Конституційного суду ще можливо, але це набагато складніше
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Попри скандальні рішення Конституційного суду України, очільника КСУ Олександра Тупицького ще можна притягнути до кримінальної відповідальності за недостовірне декларування. Однак це зробити стало набагато складніше.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі "Сніданку з 1+1", пише RegioNews.

За його словами, Національне агентство з попередження корупції підтвердило, що Тупицький дійсно не вказав у своїй декларації земельну ділянку в Криму.

"Трагічність ситуації в тому, що саме Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність, яку міг би понести голова КСУ за недекларування такої земельної ділянки і своїх активів. Це як раз яскрава ілюстрація того, чому таку поведінку терпіти не варто і потрібно вживати заходів", - сказав Малюська.

Він наголосив, що залучення до відповідальності голови Конституційного суду ще можливо, але це набагато складніше.

Міністр додав, що судді КСУ ухвалювали рішення про скасування відповідальності за недостовірне декларування у власних інтересах.

Раніше повідомлялося, що "Слуга народу" сьогодні ввечері, 2 листопада, проведе засідання фракції, на якому обговорить законопроєкт Володимира Зеленського про звільнення суддів Конституційного суду України.

Україна Мінюст міністр Конституційний суд КСУ
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