"Слуги народу" прийшли в КСУ, щоб запитати суддів про "супертурборежим”

Депутатів цікавлять причини швидких рішень в закритому режимі

Депутатів цікавлять причини швидких рішень в закритому режимі

Фото: скріншот відео

Народні депутати від “Слуги народу” прийшли на закрите засідання Конституційного суду, щоб поспілкуватися з головою КСУ Олександром Тупицьким та дізнатися причину “супертурборежиму” у роботі суду.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу” Давид Арахамія в коментарі телеканалу "Україна 24" на ґанку КСУ, передає RegioNews.

За словами глави фракції, така швидкість прийняття рішень судом свідчить про ангажованість якимись групами, і що "такої швидкості не було ніколи, що свідчить про те, що це ненормальна, незвичайна робота Конституційного суду”.

Підкреслюю, що ніякі двері ми ламати не будемо і закликати до цього… Можливо, пан Тупицький пояснить, чому це сталося (оперативні рішення в закритому режимі – ред.), може, через ковід. Я вийду і вам доповім... Буду просити пана Тупицького, можливо, зробити перерву на 10 хвилин і пояснити, чому саме так все відбувається в супертурборежимі, і все закрито і непрозоро”, - сказав Арахамія журналістам.

Він додав, що до нього приєдналися нардепи Олександр Дануца, Максим Павлюк та Андрій Богданець і наголосив, що їхня мета – поспілкуватися та отримати роз’яснення.

Відповідаючи на питання про шляхи розв’язання конституційної кризи, Арахамія сказав, що гарним кроком була б добровільна відставка суддів на тлі втрати довіри суспільства, чи відставка Тупицького.

Арахамія повідомив, що у понеділок ввечері буде засідання фракції "Слуга народу", і що у фракції є голоси на користь закону про перезавантаження роботи КСУ, але знадобляться також голоси інших фракцій.

Окрім того, присутність президента очікується сьогодні на вечірньому засіданні фракції. Володимир Зеленський виступатиме з вступним словом.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

Представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський вважає юридично слабко вмотивованим рішення КС про визнання неконституційною статті 366-1 Кримінального кодексу щодо покарання за недостовірне декларування.

30 жовтня стало відомо, що голову Конституційного суду Тупицького викликали на допит в ДБР, зустріч запланована на 2 листопада.

Згодом у Зеленського заявили, що закон про звільнення суддів КСУ відповідає Конституції.